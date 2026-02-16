Пасажирів довелося відкопувати: лавина знесла поїзд у Швейцарії (фото)

Лавини на гірськолижних курортах в Альпах уже вбили понад 20 туристів. А тепер через сходження снігу зійшов з рейок цілий поїзд.

Інцидент стався у Швейцарії. Після того, як поїзд зійшов з рейок, на місце події було направлено машини швидкої допомоги, вертоліт і вісім гірничорятувальників. У поїзді було 29 пасажирів — травми дістали п'ятеро осіб, пише Sky News.

Пасажирів довелося відкопувати з-під снігу Фото: Соцсети

Повідомляється, що аварія на залізниці сталася вранці 16 лютого, з рейок зійшов потяг компанії BLS AG, що прямував із Геппенштайна в Хохтенн. Лавина накрила поїзд, коли він виїжджав із тунелю.

За даними поліції, причиною аварії могла стати лавина.

В операції взяли участь пожежні розрахунки, дві машини швидкої допомоги, вертоліт і вісім гірничорятувальників, а також два пожежно-рятувальні поїзди.

Як повідомила залізнична компанія, рух поїздів, як і раніше, зупинено.

Фото: Соцсети

Лавина накрила поїзд, коли він виїжджав із тунелю Фото: Соцсети

Лише тиждень тому влада попередила про високий ризик сходження лавин у кантоні на тлі рясних снігопадів в Альпах.

Швейцарський федеральний інститут досліджень лісів, снігу та ландшафтів (WSL) 11 лютого підвищив рівень загрози до четвертого, другого за величиною у своїй шкалі.

Асоціація снігових магнатів (WSL) попередила, що на старий, слабкий шар снігу випадає новий, що підвищує ймовірність сходження лавин у багатьох районах.

Попередження залишалося чинним на значній частині території країни станом на 16 лютого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Альпах почастішали випадки сходження лавин. Вчені пов'язують це з глобальним потеплінням.

При цьому зимова Олімпіада 2026 в Італії ледь не опинилася під загрозою зриву через те, що снігу для зимових видів спорту в італійських Альпах виявилося недостатньо.