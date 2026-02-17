Знаменитая "Арка влюбленных" в Италии обрушилась в День святого Валентина (фото)

Каменная арка на побережье Саленто на протяжении веков привлекала романтиков. Но 14 февраля она рухнула в море.

Живописное место на итальянском побережье, известное как "Арка влюбленных" из-за своей популярности среди влюбленных пар, обрушилось во время сильного шторма в День святого Валентина, что, по словам одного местного чиновника, стало "ударом в сердце", пишет CNN.

Арка влюбленных обрушилась во время шторма на День святого Валентина

Фаральони-ди-Сант-Андреа, место расположения арки в каменных скалах на побережье Саленто — "каблука" итальянского "сапога" — веками привлекало романтически настроенных посетителей, где влюбленные традиционно делали предложения руки и сердца, украдкой целовались или делали фото. Согласно местной легенде, те, кто целовался под аркой, были обречены на вечную любовь.

Но когда в выходные по южной Италии пронесся мощный шторм, хрупкая конструкция арки обрушилась.

Обрушение арки нанесло "сокрушительный удар по имиджу Саленто и туризму. Это удар в самое сердце", — заявил Маурицио Чистернино, мэр города Мелендуньо, расположенного неподалеку от обрушившейся арки.

Арка образовалась в результате многовекового воздействия суровых ветров и высоких приливов, которые разрушали калькаренитовые скалы итальянского региона Апулия на бирюзовых водах Адриатического моря. Это место, когда-то служившее стратегическим наблюдательным пунктом для предупреждения о пиратах, в конце XVIII века стало местом притяжения для влюбленных.

По словам Чистернино, фотографии в Instagram в последние годы привлекли к арке еще тысячи пар. Поскольку проход к арке был свободен, количество посетителей узнать невозможно, но их были тысячи.

Арки влюбленніх в Италии больше нет Фото: Italy 24

Лоренцо Барлато, местный житель, сделал предложение своей жене на вершине скалы с видом на арку более 40 лет назад, и пара часто возвращалась туда на годовщины свадьбы.

"Я с нетерпением ждал возвращения. Теперь, к сожалению, у меня остались только многочисленные прекрасные фотографии этого райского уголка", — рассказал он, увидев, что произошло.

Этот район был настолько популярен, что для размещения туристов здесь появились отели и курорты, многие из которых названы в честь арки.

Повышение температуры морской воды в результате изменения климата рассматривается как фактор, вызвавший экстремальные погодные явления, которые обрушились на арку, уже поврежденную циклоном Гарри в январе.

По словам Чистернино, в 2024 году местные власти подали заявку на грант в размере 4,5 миллиона долларов для финансирования проекта по сохранению прибрежной зоны и борьбе с эрозией, но не смогли получить эти средства.

"Мы знали, что эта трагедия неизбежна, просто не ожидали, что это произойдет так скоро. Природа преобразилась: того, что было 30 лет назад, больше нет", — заявил он местным СМИ в воскресенье.

Обрушение произошло после нескольких недель сильных штормов на юге Италии. На Сицилии недавно произошел оползень, в результате которого дома обрушились в овраг в городе Нишеми. Масштабные наводнения унесли жизни нескольких человек, в том числе мужчины, погибшего на прошлой неделе при обрушении его дома недалеко от Рима.

Теперь, когда арка разрушена, ее остатки будут смыты морем, заявили в муниципалитете. "Это как похороны", — сказал в воскресенье член совета по туризму Апулии Франческо Стелла о месте, которое когда-то было одним из самых счастливых в Италии.

