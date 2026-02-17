Знаменита "Арка закоханих" в Італії обвалилася в День святого Валентина (фото)

Кам'яна арка на узбережжі Саленто протягом століть приваблювала романтиків. Але 14 лютого вона впала в море.

Мальовниче місце на італійському узбережжі, відоме як "Арка закоханих" через свою популярність серед закоханих пар, обвалилося під час сильного шторму на День святого Валентина, що, за словами одного місцевого чиновника, стало "ударом у серце", пише CNN.

Арка закоханих обвалилася під час шторму на День святого Валентина

Фаральоні-ді-Сант-Андреа, місце розташування арки в кам'яних скелях на узбережжі Саленто — "підборіддя" італійського "чобота" — століттями приваблювало романтично налаштованих відвідувачів, де закохані традиційно робили пропозиції руки та серця, крадькома цілувалися або робили фото. Згідно з місцевою легендою, ті, хто цілувався під аркою, були приречені на вічне кохання.

Але коли у вихідні південною Італією пронісся потужний шторм, тендітна конструкція арки обвалилася.

Обвалення арки завдало "нищівного удару по іміджу Саленто і туризму. Це удар у саме серце", — заявив Мауріціо Чістерніно, мер міста Мелендуньо, розташованого неподалік від арки, що обвалилася.

Арка утворилася внаслідок багатовікового впливу суворих вітрів і високих припливів, які руйнували калькаренітові скелі італійського регіону Апулія на бірюзових водах Адріатичного моря. Це місце, яке колись слугувало стратегічним спостережним пунктом для попередження про піратів, наприкінці XVIII століття стало місцем тяжіння для закоханих.

За словами Чістерніно, фотографії в Instagram в останні роки привернули до арки ще тисячі пар. Оскільки прохід до арки був вільний, кількість відвідувачів дізнатися неможливо, але їх були тисячі.

Арки влюбленніх в Італії більше немає Фото: Italy 24

Лоренцо Барлато, місцевий житель, освідчився своїй дружині на вершині скелі з видом на арку понад 40 років тому, і пара часто поверталася туди на річниці весілля.

"Я з нетерпінням чекав на повернення. Тепер, на жаль, у мене залишилися тільки численні прекрасні фотографії цього райського куточка", — розповів він, побачивши, що сталося.

Цей район був настільки популярний, що для розміщення туристів тут з'явилися готелі та курорти, багато з яких названі на честь арки.

Підвищення температури морської води внаслідок зміни клімату розглядають як чинник, що спричинив екстремальні погодні явища, які обрушилися на арку, вже пошкоджену циклоном Гаррі в січні.

За словами Чістерніно, 2024 року місцева влада подала заявку на грант у розмірі 4,5 мільйона доларів для фінансування проєкту зі збереження прибережної зони та боротьби з ерозією, але не змогла отримати ці кошти.

"Ми знали, що ця трагедія неминуча, просто не очікували, що це станеться так скоро. Природа змінилася: того, що було 30 років тому, більше немає", — заявив він місцевим ЗМІ в неділю.

Обвалення сталося після кількох тижнів сильних штормів на півдні Італії. На Сицилії нещодавно стався зсув ґрунту, внаслідок якого будинки обвалилися в яр у місті Нішемі. Масштабні повені забрали життя кількох людей, зокрема чоловіка, який загинув минулого тижня під час обвалення його будинку недалеко від Риму.

Тепер, коли арка зруйнована, її залишки будуть змиті морем, заявили в муніципалітеті. "Це як похорон", — сказав у неділю член ради з туризму Апулії Франческо Стелла про місце, яке колись було одним із найщасливіших в Італії.

