Гигантская воронка уничтожает целую провинцию в Индонезии: всему виной древний вулкан (видео)

Гигантская карстовая воронка в Ачехе достигает глубины уже 100 метров. И постоянно увеличивается, поглощая плантации, поля и электропоры.

Огромная воронка медленно, но верно разъедает ландшафт Индонезии. И гигантский кратер теперь приближается к населенным пунктам. Впечатляющие аэрофотоснимки индонезийской провинции Ачех демонстрируют масштабы разрушений. За последние пять лет площадь воронки увеличилась с 27 000 до 30 000 квадратных метров и она увеличивается прямо сейчас, пишет Bild.

Гигантская карстовая воронка в Индонезии

В настоящее время глубина воронки составляет около 100 метров. Оползень уничтожил большие площади сельскохозяйственных угодий. Среди прочего, плантации кофе, перца чили и сахарного тростника просто исчезли.

Пострадавшие фермеры отчаянно пытаются перенести свои поля на оставшиеся участки земли, чтобы избежать оползней. Участок главной дороги, соединяющей Ачех с соседним районом, также разрушен оползнем, что вызывает перебои в движении транспорта. Под угрозой находится и электроснабжение; высоковольтную линию электропередачи уже пришлось перенести.

Оползень уничтожил дорогу, а теперь подбирается к домам

По мнению экспертов, кратер образовался в результате сочетания геологической структуры и климатических факторов. Под деревней находятся мягкие вулканические породы и песок, образовавшиеся в результате извержения древнего вулкана. Длительные и сильные дожди позволили воде проникнуть глубоко в этот слой, размягчив его. Первые провалы начали образовываться еще в начале 2000-х годов.

Индонезия расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце и является одной из самых вулканически активных стран мира. Здесь действуют более 120 вулканов, образовавшихся в результате столкновения нескольких тектонических плит. Вулканические извержения формируют ландшафт и жизнь людей, формируя плодородную почву, но и принося большие опасности.

