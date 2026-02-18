Гігантська воронка знищує цілу провінцію в Індонезії: у всьому винен древній вулкан (відео)

Гігантська карстова вирва в Ачесі сягає глибини вже 100 метрів. І постійно збільшується, поглинаючи плантації, поля та електропори.

Величезна воронка повільно, але вірно роз'їдає ландшафт Індонезії. І гігантський кратер тепер наближається до населених пунктів. Вражаючі аерофотознімки індонезійської провінції Ачех демонструють масштаби руйнувань. За останні п'ять років площа вирви збільшилася з 27 000 до 30 000 квадратних метрів і вона збільшується просто зараз, пише Bild.

Гігантська карстова воронка в Індонезії

Наразі глибина вирви становить близько 100 метрів. Зсув знищив великі площі сільськогосподарських угідь. Серед іншого, плантації кави, перцю чилі та цукрової тростини просто зникли.

Постраждалі фермери відчайдушно намагаються перенести свої поля на ділянки землі, що залишилися, щоб уникнути зсувів. Ділянка головної дороги, що з'єднує Ачех із сусіднім районом, також зруйнована зсувом, що спричиняє перебої в русі транспорту. Під загрозою перебуває й електропостачання; високовольтну лінію електропередачі вже довелося перенести.

Зсув знищив дорогу, а тепер підбирається до будинків

На думку експертів, кратер утворився внаслідок поєднання геологічної структури та кліматичних факторів. Під селом знаходяться м'які вулканічні породи і пісок, що утворилися в результаті виверження стародавнього вулкана. Тривалі й сильні дощі дозволили воді проникнути глибоко в цей шар, розм'якшивши його. Перші провали почали утворюватися ще на початку 2000-х років.

Індонезія розташована на так званому Тихоокеанському вогняному кільці і є однією з найбільш вулканічно активних країн світу. Тут діють понад 120 вулканів, що утворилися внаслідок зіткнення кількох тектонічних плит. Вулканічні виверження формують ландшафт і життя людей, формуючи родючий ґрунт, але й приносячи великі небезпеки.

