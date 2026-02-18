Четверо южноафриканцев, чьи семьи заявили, что их обманом заставили воевать за Россию, были репатриированы. Правительство Южной Африки заявило, что будет расследовать, как ее граждане стали наемниками в российско-украинской войне. Мужчины прислали сигналы бедствия о помощи, чтобы вернуться домой.

Мужчины, которых завербовали с помощью дочери бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы, прибыли в главный аэропорт Йоханнесбурга рейсом из Дубая, сообщила государственная Южноафриканская телерадиовещательная корпорация, передает Bloomberg. Она транслировала видеозапись их прибытия и сообщила, что их доставят в полицейский участок.

Дочь Зумы, Дудузиле Зума-Самбудла, заявила, что ее ввел в заблуждение южноафриканец по имени Блессинг Хоза, который находится в России. Южноафриканская полиция расследует ее причастность к этому преступлению.

В группу, которая примерно в июле прибыла в Россию, входили двое мужчин из Ботсваны. По словам их семей, им сказали, что их обучат как охранников, прежде чем заставят подписать военные контракты. На прошлой неделе офис президента Южной Африки Сирила Рамафосы сообщил, что он разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным и попросил об их возвращении. После разговора офис Рамафосы заявил, что оба лидера "обещали свою поддержку процессу возвращения южноафриканцев, которые воюют вместе с российскими войсками в Украине".

Этот случай подчеркивает растущее беспокойство африканских стран относительно того, что Россия вербует все больше африканцев для усиления своей армии, которая страдает от нехватки человеческих ресурсов. В отчете, опубликованном в этом месяце Inpact, подразделением некоммерческой организации All Eyes On Wagner, говорится об около 1400 африканцев, воюющих за Россию, из которых примерно 300 — уже погибли.

Наемничество является незаконным в Южной Африке с 1998 года, а действующее законодательство запрещает гражданам участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом без разрешения правительства. Многим из завербованных РФ африканцев сказали, что они будут работать водителями грузовиков или охранниками в России.

Напомним, что наемники из Кении, ЮАР и других африканских государств все чаще появляются на передовой в составе российской армии. По их словам, они попали на войну против Украины из-за обмана, поскольку им обещали совсем другую работу. Несмотря на значительные потери, вербовка в армию РФ не прекращается.

Ранее мы также информировали, что численность иностранных наемников в составе российских войск не сокращается. В частности, в Донецкой области разведчики обнаружили тело гражданина Филиппин, который воевал на стороне государства-агрессора после лишь недели подготовки. Он погиб во время так называемого мясного штурма. Данные с его электронных устройств свидетельствуют, что раненый, он умирал в лесополосе без возможности эвакуации.