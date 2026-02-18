Четверо південноафриканців, чиї родини заявили, що їх обманом змусили воювати за Росію, були репатрійовані. Уряд Південної Африки заявив, що розслідуватиме, як її громадяни стали найманцями у російсько-українській війні. Чоловіки надіслали сигнали лиха про допомогу, щоб повернутися додому.

Чоловіки, яких завербували за допомогою доньки колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми, прибули до головного аеропорту Йоганнесбурга рейсом з Дубая, повідомила державна Південноафриканська телерадіомовна корпорація, передає Bloomberg. Вона транслювала відеозапис їхнього прибуття та повідомила, що їх доставлять до поліцейської дільниці.

Донька Зуми, Дудузіле Зума-Самбудла, заявила, що її ввів в оману південноафриканець на ім'я Блессінг Хоза, який перебуває в Росії. Південноафриканська поліція розслідує її причетність до цього злочину.

До групи, яка приблизно в липні прибула до Росії, входили двоє чоловіків з Ботсвани. За словами їхніх родин, їм сказали, що їх навчать як охоронців, перш ніж змусять підписати військові контракти. Минулого тижня офіс президента Південної Африки Сиріла Рамафоси повідомив, що він розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним і попросив про їхнє повернення. Після розмови офіс Рамафоси заявив, що обидва лідери "обіцяли свою підтримку процесу повернення південноафриканців, які воюють разом з російськими військами в Україні".

Цей випадок підкреслює зростаюче занепокоєння африканських країн щодо того, що Росія вербує дедалі більше африканців для посилення своєї армії, яка страждає від нестачі людських ресурсів. У звіті, опублікованому цього місяця Inpact, підрозділом некомерційної організації All Eyes On Wagner, йдеться про близько 1400 африканців, які воюють за Росію, з яких приблизно 300 – вже загинули.

Найманство є незаконним у Південній Африці з 1998 року, а чинне законодавство забороняє громадянам брати участь у збройних конфліктах за кордоном без дозволу уряду. Багатьом із завербованих РФ африканців сказали, що вони працюватимуть водіями вантажівок або охоронцями в Росії.

Нагадаємо, що найманці з Кенії, ПАР та інших африканських держав дедалі частіше з’являються на передовій у складі російської армії. За їхніми словами, вони потрапили на війну проти України через обман, оскільки їм обіцяли зовсім іншу роботу. Попри значні втрати, вербування до армії РФ не припиняється.

Раніше ми також інформували, що чисельність іноземних найманців у складі російських військ не скорочується. Зокрема, на Донеччині розвідники виявили тіло громадянина Філіппін, який воював на боці держави-агресора після лише тижня ї підготовки. Він загинув під час так званого м’ясного штурму. Дані з його електронних пристроїв свідчать, що поранений, він помирав у лісосмузі без можливості евакуації.