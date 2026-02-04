Расизм, грабіж і "м'ясні штурми": що чекає на африканських найманців у Росії, — розслідування

Найманці з Кенії, ПАР та інших країн Африки все частіше опиняються на передовій у лавах російської армії. Вони стверджують, що опинилися на війні в Україні обманом і їм обіцяли зовсім іншу роботу. Але потік найманців у ЗС РФ не вичерпується, незважаючи на те, що вони гинуть у перші тижні на фронті.

Розслідування CNN виявило нові подробиці про тактику вербування найманців в Африці російськими агентами. Журналісти проаналізували сотні листувань у месенджерах, військових контрактів, віз, авіаквитків і бронювання готелів, а також зібрала свідчення очевидців від африканських найманців, які їхали в Росію заробити, але в підсумку опинилися десь в окопах на території України.

Кількість найманців з Африки у ЗС РФ зростає

Уряди низки африканських країн, включно з Ботсваною, Угандою, ПАР і Кенією, визнали масштаби проблеми. Місцеві ЗМІ писали, як їхні громадяни були обманом втягнуті в найманську діяльність в Україні в якості солдатів російської армії, але потік новобранців з Африки не вичерпується.

Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Росії не відповіли на запит CNN, як і посольства РФ у деяких африканських країнах.

Журналістам CNN вдалося поговорити з 12 африканськими бойовиками з Гани, Нігерії, Кенії та Уганди, які досі перебувають в Україні. Вони розповіли, що їм пропонували цивільну роботу, наприклад, водіями або охоронцями. Більшість заявили, що їм обіцяли бонус за підписання контракту в розмірі 13 000 доларів, щомісячну зарплату до 3500 доларів і російське громадянство після закінчення служби.

У підсумку вони не отримали нічого з перерахованого вище. Вони стверджують, що їх змусили підписати контракти на військову службу російською мовою без адвокатів і перекладу та відібрали паспорти.

"Коли ми були на передовій, російський солдат під дулом пістолета змусив мене віддати йому банківську картку і ПІН-код", — розповів на умовах анонімності один з африканських найманців, який перебуває на війні вже сім місяців. З його рахунку зняли 15 000 доларів, а четверо його колег, які приїхали разом із ним, уже загинули.

Усі найманці з Африки стверджують, що на війні вони опинилися обманом

Незважаючи на те, що російське законодавство свідчить, що солдатами ЗС РФ можуть стати тільки іноземці, які володіють мовою, жоден з африканців, опитаних CNN, не говорив російською. Тож вони не могли прочитати дрібний шрифт у контракті, де зазначено, що цивільну спеціальність вони отримають тільки після п'яти років служби в російській армії.

Водночас у соцмережах поширюють ролики англійською та французькою мовами, а також мовами місцевих народностей, де місцевим жителям обіцяють зарплату, за яку можна "годувати сім'ю два-три роки" і легку роботу в російській армії, але не на передовій.

Але ті, з ким вдалося поспілкуватися журналістам, розповідали про примусовий призов і відправлення на війну в Україну, расизм з боку росіян, високу смертність серед найманців і неможливість вибратися із зони військових дій.

Так, 39-річний Патрік Квоба піддався на вмовляння свого африканського друга, який служить у російській армії, і записався до ЗС РФ, побачивши в соцмережах чергові пропагандистські ролики. Тесляр, який раніше працював на будівництвах у Катарі та Сомалі, заплатив кенійському агенту близько 620 доларів і отримав як бонус за підписання контракту в Москві 23 000 доларів.

"Я думав, що буду працювати охоронцем в армії, а не комбатантом", — сказав він CNN у Найробі, куди повернувся після дезертирства. Він описує чотири місяці, проведені в Україні, як "пекло". За його словами, його та інших найманців навчали менше місяця, після чого закинули в окопи, де росіяни використовували їх, як приманку для дронів.

"Якщо ти потрапив у російську армію, то або ти тікаєш, або помираєш. Немає жодної можливості повернутися живим. Тому що, якщо ти відпрацюєш свій контракт, ці люди змусять тебе залишитися там. Вони не зможуть тебе відпустити", — заявив Квоба, який втік під час відпустки в Санкт-Петербурзі, коли він дістався до посольства Кенії.

Ще один кенієць, 32-річний фотограф Чарльз Нджокі цілеспрямовано пішов у російську армію на оператора дронів, щоб заробити грошей. Заради цього він навіть продав машину, щоб вистачило на квиток до Росії. Але отримав поранення і втік через посольство, поскаржившись журналістам, що його відправили в штурмовики.

Україна закликала африканські країни зупинити потік чоловіків до лав російської армії.

"Якщо вони на передовій, то вони наші вороги, і Україна буде від них захищатися. Цей потік потрібно перекрити", — заявив посол країни в Кенії Юрій Токар.

Іноді найманці з Африки потрапляють у полон до ЗСУ

А тим часом проект "Хочу жити" опублікував чергове відео з найманцем із Нігерії, який дивом потрапив у полон до ЗСУ.

"Навіть коли їх привезли до чергового табору, дали в руки російський прапор, показали на карті точку, на якій його треба поставити, і сказали "гоу-гоу-гоу!", він не одразу збагнув, де перебуває. І тільки коли група Банколі Мачі натрапила на українських військових (яким вони благополучно здалися), його нарешті осінило, що він в Україні", — розповіли історію найманця з Африки автори проєкту.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР виявили в Донецькій області тіло найманця з Філіппін. Джон Патрік, як стало відомо з його документів, в Україну потрапив тільки після одного тижня підготовки. Він загинув у так званому "м'ясному штурмі".

А британські ЗМІ провели масштабне розслідування і виявили, як іноземні найманці потрапляють до лав російської армії, а потім і на війну в Україну. Вони знайшли найбільш результативну вербувальницю-росіянку, яка раніше консультувала студентів з Африки, але переключилася на найманців.