Расизм, грабеж и "мясные штурмы": что ждет африканских наемников в России, — расследование

Наемники из Кении, ЮАР и других стран Африки все чаще оказываются на передовой в рядях российской армии. Они утверждают, что оказались на войне в Украине обманом и им обещали совсем другую работу. Но поток наемников в ВС РФ не иссякает, не смотря на то, что они гибнут в первые недели на фронте.

Расследование CNN выявило новые подробности о тактике вербовки наемников в Африке российскими агентами. Журналисты проанализировали сотни переписок в мессенджерах, военных контрактов, виз, авиабилетов и бронирования отелей, а также собрала свидетельства очевидцев от африканских наемников, которые ехали в Россию заработать, но в итоге оказались где-то в окопах на территории Украины.

Число наемников из Африки в ВС РФ растет

Правительства ряда африканских стран, включая Ботсвану, Уганду, ЮАР и Кению, признали масштабы проблемы. Местные СМИ писали, как их граждане были обманом вовлечены в наемническую деятельность на Украине в качестве солдат российской армии, но поток новобранцев из Африки не иссякает.

Відео дня

Министерство обороны и Министерство иностранных дел России не ответили на запрос CNN, как и посольства РФ в некоторых африканских странах.

Журналистам CNN удалось поговорить с 12 африканскими боевиками из Ганы, Нигерии, Кении и Уганды, которые до сих пор находятся в Украине. Они рассказали, что им предлагали гражданскую работу, например, водителями или охранниками. Большинство заявили, что им обещали бонус за подписание контракта в размере 13 000 долларов, ежемесячную зарплату до 3500 долларов и российское гражданство по окончании службы.

В итоге они не получили ничего из вышеперечисленного. Они утверждают, что их заставили подписать контракты на военную службу на русском языке без адвокатов и перевода и отобрали паспорта.

"Когда мы были на передовой, русский солдат под дулом пистолета заставил меня отдать ему банковскую карту и ПИН-код", — рассказал на условиях анонимности один из африканских наемников, который находится на войне уже семь месяцев. С его счета сняли 15 000 долларов, а четверо его коллег, которые приехали вместе с ним, уже погибли.

Все наемники из Африки утверждают, что на войне они оказались обманом

Несмотря на то, что российское законодательство гласит, что солдатами ВС РФ могут стать только иностранцы, владеющие языком, ни один из африканцев, опрошенных CNN, не говорил по-русски. Так что они не могли прочитать мелкий шрифт в контракте, где указано, что гражданскую специальность они получат только после пяти лет службы в российской армии.

При этом в соцсетях распространяются ролики на английском и французском языках, а также на языках местных народностей, где местным жителям обещают зарплату, за которую можно "кормить семью два-три года" и легкую работу в российской армии, но не на передовой.

Но те, с кем удалось пообщаться журналистам, рассказывали о принудительном призыве и отправке на войну в Украине, расизме со стороны россиян, высокой смертности среди наемников и невозможности выбраться из зоны военных действий.

Так, 39-летний Патрик Квоба поддался уговорам своего африканского друга, служащего в российской армии, и записался в ВС РФ, увидев в соцсетях очередные пропагандистские ролики. Плотник, ранее работавший на стройках в Катаре и Сомали, заплатил кенийскому агенту около 620 долларов и получил в качестве бонуса за подписание контракта в Москве 23 000 долларов.

"Я думал, что буду работать охранником в армии, а не комбатантом", — сказал он CNN в Найроби, куда вернулся после дезертирства. Он описывает четыре месяца, проведенные в Украине, как "ад". По его словам, его и других наемников обучали меньше месяца, после чего забросили в окопы, где россияне использовали их, как приманку для дронов.

"Если ты попал в российскую армию, то либо ты сбегаешь, либо умираешь. Нет никакой возможности вернуться живым. Потому что, если ты отработаешь свой контракт, эти люди заставят тебя остаться там. Они не смогут тебя отпустить", - заявил Квоба, сбежавший во время отпуска в Санкт-Петербурге, когда он добрался до посольства Кении.

Еще один кениец, 32-летний фотограф Чарльз Нджоки целенаправленно пошел в российскую армию на оператора дронов, чтобы заработать денег. Ради этого он даже продал машину, чтобы хватило на билет до России. Но получил ранение и сбежал через посольство, пожаловавшись журналистам, что его отправили в штурмовики.

Украина призвала африканские страны остановить поток мужчин в ряды российской армии.

"Если они на передовой, то они наши враги, и Украина будет от них защишаться. Этот поток нужно перекрыть", — заявил посол страны в Кении Юрий Токар.

Иногда наемники из Африки попадают в плен к ВСУ

А тем временем проект "Хочу жить" опубликовал очередное видео с наемником из Нигерии, который чудом попал в плен к ВСУ.

"Даже когда их привезли в очередной лагерь, дали в руки российский флаг, показали на карте точку, на которой его нужно водрузить и сказали "гоу-гоу-гоу!", он не сразу сообразил, где находится. И только когда группа Банколи Мачи наткнулась на украинских военных (которым они благополучно сдались), его наконец осенило, что он в Украине", - рассказали историю наемника из Африки авторы проекта.

Напомним, ранее бойцы ГУР обнаружили в Донецкой области тело наемника из Филиппин. Джон Патрик, как стало известно из его документов, в Украину попал только после одной недели подготовки. Он погиб в так называемом "мясном штурме".

А британские СМИ провели масштабное расследование и обнаружили, как иностранные наемники попадают в ряды российской армии, а затем и на войну в Украину. Они нашли наиболее результативную вербовщицу-россиянку, которая ранее консультировала студентов из Африки, но переключилась на наемников.