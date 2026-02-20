В Амурской области РФ внезапно исчез вертолет с правоохранителями на борту

В Амурской области России вдруг пропал с радаров частный вертолет Robinson, на борту которого, по предварительным данным, находилось трое или четверо человек.

Вертолет исчез с радаров примерно в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области. Об этом сообщило российское издание "ТАСС".

Медиа Mash пишет, что вертолет Robinson вылетел с лесозаготовительного участка неподалеку от села Амаранка. Через некоторое время он исчез с радаров в Ромненском муниципальном округе. Последний раз он был на связи 19 февраля.

Сначала российские СМИ сообщили, что на борту находилось четыре человека. Однако впоследствии уточнили, что людей было трое: двое пассажиров и один — пилот.

Скриншот | на борту пропавшего вертолета в РФ могли находиться 3 человека

Около 04:30 часов российские медиа со ссылкой на местные структуры сообщили, что из-за инцидента с исчезновением вертолета в Амурской области в РФ открыли уголовное дело.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре ближе к утру заявили, что на борту пропавшего вертолета находились сотрудники правоохранительных органов. По данным российского ведомства, их было двое.

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе начало поисково-спасательную операцию. На место прибыли оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка. Пропавший вертолет разыскивают 36 спасателей.

Операция на момент публикации продолжается, информация о подробностях инцидента устанавливается.

Стоит отметить, что это не первое загадочное исчезновение вертолета в РФ. Так, в январе этого года канал Ural Mash сообщил, что в Пермской области РФ разбился вертолет с олигархами, которые помогали в войне против Украины.

А в ноябре 2025 года в РФ вертолет упал на жилой дом, в результате чего было много пострадавших и погибших.