В Амурській області РФ раптово зник вертоліт з правоохоронцями на борту

В Амурській області Росії раптом пропав з радарів приватний вертоліт Robinson, на борту якого, за попередніми даними, перебувало троє або четверо осіб.

Гелікоптер зник з радарів приблизно за 130 кілометрів від села Амаранка Ромненського району Амурської області. Про це повідомило російське видання "ТАСС".

Медіа Mash пише, що вертоліт Robinson вилетів з лісозаготівельної ділянки неподалік від села Амаранка. Через деякий час він зник з радарів у Ромненському муніципальному окрузі. Востаннє він був на зв'язку 19 лютого.

Спершу російські ЗМІ повідомили, що на борту перебувало четверо осіб. Проте згодом уточнили, що людей було троє: двоє пасажирів та один — пілот.

Скриншот | на борту зниклого вертольота у РФ могли перебувати 3 осіб

Близько 04:30 години російські медіа з посиланням на місцеві структури повідомили, що через інцидент зі зникненням гелікоптера в Амурській області у РФ відкрили кримінальну справу.

У Східно-Сибірській транспортній прокуратурі ближче до ранку заявили, що на борту зниклого вертольота перебували співробітники правоохоронних органів. За даними російського відомства, їх було двоє.

Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у регіоні розпочало пошуково-рятувальну операцію. На місце прибули оперативна група, рятувальники пошуково-рятувального загону та аеромобільне угруповання. Зниклий вертоліт розшукують 36 рятувальників.

Операція на момент публікації триває, інформація щодо подробиць інциденту встановлюється.

Варто зазначити, що це не перше загадкове зникнення гелікоптера у РФ. Так, у січні цього року канал Ural Mash повідомив, що у Пермській області РФ розбився вертоліт з олігархами, які допомагали у війні проти України.

А у листопаді 2025 року у РФ вертоліт впав на житловий будинок, внаслідок чого було багато постраждалих та загиблі.