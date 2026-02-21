Самый смертоносный горнолыжный сезон: синоптики объяснили, почему в горах так много лавин

Эту зиму назвали самым смертоносным горнолыжным сезоном в истории Европы: только за первые два месяца зимы сошли лавины, унеся 86 жизней.

В итальянских Альпах за одну неделю погибли 13 альпинистов, туристов, лыжников и сноубордистов — больше, чем за любую другую неделю за всю историю наблюдений. Тем временем во Франции этой зимой в популярном регионе Валлуар погибли 28 человек, пишет Daily Mail.

Лавина в итальянских Альпах

По мнению ученых, причиной множества смертельных снежных лавин является идеальное сочетание погодных условий и популярность внетрассового катания на лыжах. Полностью сформировавшиеся лавины содержат до миллиона тонн снега, льда и других обломков и движутся со скоростью 320 км/ч, что делает их самой смертоносной угрозой в горах.

Фредерик Жарри, руководитель проекта Французской национальной ассоциации по изучению снега и лавин, заявил: "Эта зима не похожа ни на одну из тех, что мы переживали в последние несколько лет".

Как объясняют эксперты, лыжники сталкиваются со снегом, состоящим из мягкого, рыхлого слоя, зажатого под тяжелым пластом, известным как "устойчивый слабый слой".

Благодаря этой хрупкой снежной корке, удерживающей снег в течение всей зимы, достаточно малейшего движения лыжника, чтобы вызвать целую стену снега и льда, скатывающуюся с горы.

13 февраля в Валь-д'Изер сошла лавина, унеся жизни шести лыжников на внетрассовом участке склонов. Ученые связывают череду смертельных сходов снега с необычными погодными условиями.

В этом году лыжники гибли в Альпах, Пиренеях и Карпатах – во Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании, Словении и Словакии, а также в районе озера Тахо в горах Сьерра-Невада.

По данным Европейской службы предупреждения о лавинах, которая отслеживает смертельные случаи в результате схода лавин, в среднем 100 человек ежегодно погибают в результате лавин в Европе.

Однако только за первые шесть недель 2026 года лавины унесли 77 жизней, и общее число погибших к настоящему времени составляет 86.

Франция зафиксировала наибольшее число погибших на данный момент – 25 человек, за ней следуют Италия с 21 и Австрия с 14, в то время как Швейцария потеряла девять человек, а Испания – восемь.

Синоптики отмечают, что снежный покров в горах вовсе не однороден, как может показаться. Он состоит из отдельных слоев, накопившихся в течение зимы. По сути, лавина возникает, когда один из этих слоев начинает сползать на другие, образуя неудержимый поток снега.

Спасение лыжника после схода лавины в Альпах

Однако в этом году погодные условия сложились таким образом, что склоны стали максимально опасными.

Жарри говорит: "Высокое число смертельных аварий и смертей объясняется, в частности, уникальными снежными и погодными условиями этого сезона".

Зимний сезон начался с хорошей, сухой погоды, которая принесла в горы легкий снежный покров, за которым сразу же последовало похолодание. Эти холода превратили мелкие, плотно спрессованные кристаллы снега в крупные полые зерна, скользящие друг по другу, вместо того, чтобы держаться вместе.

Доктор Юрг Швайцер из Института исследований снега и лавин сказал: "Неглубокий снежный покров превратился в слабые слои, состоящие из плохо связанных кристаллов, груду обломков, также называемую "сладким снегом". Затем, в середине января, у нас выпал первый за долгое время снег, покрывший эти слабые базальные слои. Идеальное сочетание снежного пласта и слабого слоя — необходимое условие для схода лавин из сухого снега, самых смертоносных лавин для лыжников".

Это особенно опасно для лыжников, предпочитающих внетрассовое катание, которые отказываются от безопасности горнолыжных курортов в поисках тихих маршрутов и нетронутого снега.

Главный вопрос для многих исследователей лавин заключается в том, как изменение климата повлияет на эти тенденции. В настоящее время большинство ученых считают, что изменение климата фактически приведет к сокращению общего числа лавин каждый год, просто потому что снега станет меньше. По прогнозам ученых, в 2100 году количество лавин в год может сократиться на 30 процентов по сравнению с 1990 годом. Единственное исключение составляют высоты более 3000 метров, где из-за более экстремальных погодных условий лавины будут сходить чаще.

Однако ученые подчеркивают, что это не обязательно означает, что риск погибнуть в лавине снизится.

Как выжить при сходе лавины

Обратите на себя внимание – если вы почувствуете, что попали в лавину, кричите и зовите на помощь.

Попробуйте спуститься на лыжах боком – увернуться от лавины вам не удастся, поэтому, если вы видите приближающуюся лавину, попробуйте съехать в сторону.

Постарайтесь снять лыжи и убрать палки – они будут служить якорем и потянут вас вниз.

Выберитесь на поверхность – изо всех сил боритесь, чтобы пробиться к поверхности.

Создайте воздушный карман – прикройте лицо ладонью, чтобы образовался воздушный карман.

Используйте свои инструменты – если вы собираетесь свернуть с проторенной дороги, убедитесь, что у вас есть трансивер, щуп и лопата.

Напомним, кроме людей от лавин в Альпах пострадал и транспорт. В Швейцарии с рельсов снесло целый поезд.

При этом зимняя Олимпиада 2026 в Италии едва не оказалась под угрозой срыва из-за того, что снега для зимних видом спорта в итальянских Альпах оказалось недостаточно.