Найсмертоносніший гірськолижний сезон: синоптики пояснили, чому в горах так багато лавин

Цю зиму назвали найсмертоноснішим гірськолижним сезоном в історії Європи: тільки за перші два місяці зими зійшли лавини, забравши 86 життів.

В італійських Альпах за один тиждень загинули 13 альпіністів, туристів, лижників і сноубордистів — більше, ніж за будь-який інший тиждень за всю історію спостережень. Тим часом у Франції цієї зими в популярному регіоні Валлуар загинули 28 осіб, пише Daily Mail.

Лавина в італійських Альпах

На думку вчених, причиною безлічі смертельних снігових лавин є ідеальне поєднання погодних умов і популярність позатрасового катання на лижах. Повністю сформовані лавини містять до мільйона тонн снігу, льоду та інших уламків і рухаються зі швидкістю 320 км/год, що робить їх найсмертоноснішою загрозою в горах.

Фредерік Жаррі, керівник проєкту Французької національної асоціації з вивчення снігу та лавин, заявив: "Ця зима не схожа на жодну з тих, які ми переживали в останні кілька років".

Як пояснюють експерти, лижники стикаються зі снігом, що складається з м'якого, пухкого шару, затиснутого під важким шаром, відомим як "стійкий слабкий шар".

Завдяки цій тендітній сніговій кірці, що утримує сніг упродовж усієї зими, достатньо найменшого руху лижника, щоб спричинити цілу стіну снігу і льоду, що скочується з гори.

13 лютого у Валь-д'Ізер зійшла лавина, забравши життя шести лижників на позатрасовій ділянці схилів. Вчені пов'язують низку смертельних сходів снігу з незвичайними погодними умовами.

Цього року лижники гинули в Альпах, Піренеях і Карпатах — у Франції, Італії, Австрії, Швейцарії, Іспанії, Словенії та Словаччині, а також у районі озера Тахо в горах Сьєрра-Невада.

За даними Європейської служби попередження про лавини, яка відстежує смертельні випадки внаслідок сходження лавин, у середньому 100 осіб щорічно гинуть унаслідок лавин у Європі.

Однак тільки за перші шість тижнів 2026 року лавини забрали 77 життів, і загальна кількість загиблих на цей час становить 86.

Франція зафіксувала найбільшу кількість загиблих наразі — 25 осіб, за нею йдуть Італія з 21 і Австрія з 14, тоді як Швейцарія втратила дев'ять осіб, а Іспанія — вісім.

Синоптики зазначають, що сніговий покрив у горах зовсім не однорідний, як може здатися. Він складається з окремих шарів, що накопичилися протягом зими. По суті, лавина виникає, коли один із цих шарів починає сповзати на інші, утворюючи нестримний потік снігу.

Порятунок лижника після сходження лавини в Альпах

Однак цього року погодні умови склалися таким чином, що схили стали максимально небезпечними.

Жаррі каже: "Висока кількість смертельних аварій і смертей пояснюється, зокрема, унікальними сніговими і погодними умовами цього сезону".

Зимовий сезон почався з гарної, сухої погоди, яка принесла в гори легкий сніговий покрив, за яким відразу ж настало похолодання. Ці холоди перетворили дрібні, щільно спресовані кристали снігу на великі порожнисті зерна, що ковзають одне по одному, замість того, щоб триматися разом.

Доктор Юрг Швайцер з Інституту досліджень снігу та лавин сказав: "Неглибокий сніговий покрив перетворився на слабкі шари, що складаються з погано пов'язаних кристалів, купу уламків, також звану "солодким снігом". Потім, у середині січня, у нас випав перший за довгий час сніг, який покрив ці слабкі базальні шари. Ідеальне поєднання снігового шару і слабкого шару — необхідна умова для сходження лавин із сухого снігу, найсмертоносніших лавин для лижників".

Це особливо небезпечно для лижників, що віддають перевагу позатрасовому катанню, які відмовляються від безпеки гірськолижних курортів у пошуках тихих маршрутів і незайманого снігу.

Головне питання для багатьох дослідників лавин полягає в тому, як зміна клімату вплине на ці тенденції. Наразі більшість учених вважають, що зміна клімату фактично призведе до скорочення загальної кількості лавин щороку, просто тому що снігу стане менше. За прогнозами вчених, у 2100 році кількість лавин на рік може скоротитися на 30 відсотків порівняно з 1990 роком. Єдиний виняток становлять висоти понад 3000 метрів, де через більш екстремальні погодні умови лавини сходитимуть частіше.

Однак учені підкреслюють, що це не обов'язково означає, що ризик загинути в лавині знизиться.

Як вижити під час сходження лавини

Зверніть на себе увагу — якщо ви відчуєте, що потрапили в лавину, кричіть і кличте на допомогу.

Спробуйте спуститися на лижах боком — ухилитися від лавини вам не вдасться, тому, якщо ви бачите, як наближається лавина, спробуйте з'їхати вбік.

Постарайтеся зняти лижі і прибрати палиці — вони слугуватимуть якорем і потягнуть вас вниз.

Виберіться на поверхню — щосили боріться, щоб пробитися до поверхні.

Створіть повітряну кишеню — прикрийте обличчя долонею, щоб утворилася повітряна кишеня.

Використовуйте свої інструменти — якщо ви збираєтеся звернути з второваної дороги, переконайтеся, що у вас є трансивер, щуп і лопата.

Нагадаємо, крім людей від лавин в Альпах постраждав і транспорт. У Швейцарії з рейок знесло цілий поїзд.

При цьому зимова Олімпіада 2026 в Італії ледь не опинилася під загрозою зриву через те, що снігу для зимових видів спорту в італійських Альпах виявилося недостатньо.