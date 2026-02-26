Польша обнаружила тайные подземные тоннели на границе с Беларусью, — The Telegraph
Россия и Беларусь привлекли специалистов с Ближнего Востока для строительства подземных тоннелей на границе с Польшей, через которые переправляют нелегальных мигрантов в Евросоюз.
Только в 2025 году польские пограничники обнаружили четыре подобных тоннеля, пишет The Telegraph.
По словам подполковника пограничной службы Катажины Зданович, один из крупнейших тоннелей имел сложную конструкцию с бетонными стойками для укрепления стен.
Военные эксперты указывают на то, что подобные технологии характерны для ближневосточных группировок.
Использование подземных путей считают новым витком в эскалации гибридной войны Беларуси и РФ против Запада.
В частности, в декабре прошлого года через 60-метровый тоннель под границей пытались пройти 180 человек.
В то же время заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек считает, что такой сложный метод пересечения границы свидетельствует о надежности наземных укреплений.
"Рытье этих тоннелей означает, что наша эффективность в остановке миграции настолько высока, что было решено привлечь специалистов с Ближнего Востока для их рытья", — отметил Мрочек.
Авторы материала подчеркнули, что кроме тоннелей, Беларусь использует воздушные шары для провокаций в воздушном пространстве НАТО.
Аналитики отметили, что конечная цель Кремля — дестабилизировать ситуацию в Европе и заставить западные правительства уменьшить поддержку Украины.
