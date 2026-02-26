Польща виявила таємні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю, — The Telegraph

Росія та Білорусь залучили фахівців із Близького Сходу для будівництва підземних тунелів на кордоні з Польщею, через які переправляють нелегальних мігрантів до Євросоюзу.

Лише у 2025 році польські прикордонники виявили чотири подібні тунелі, пише The Telegraph.

За словами підполковника прикордонної служби Катажини Зданович, один із найбільших тунелів мав складну конструкцію з бетонними стійками для зміцнення стін.

Військові експерти вказують на те, що подібні технології характерні для близькосхідних угруповань.

Використання підземних шляхів вважають новим витком в ескалації гібридної війни Білорусі та РФ проти Заходу.

Зокрема, у грудні минулого року через 60-метровий тунель під кордоном намагалися пройти 180 осіб.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек вважає, що такий складний метод перетину кордону свідчить про надійність наземних укріплень.

"Риття цих тунелів означає, що наша ефективність у зупинці міграції настільки висока, що було вирішено залучити спеціалістів з Близького Сходу для їх риття", — зазначив Мрочек.

Автори матеріалу підкреслили, що окрім тунелів, Білорусь використовує повітряні кулі для провокацій у повітряному просторі НАТО.

Аналітики наголосили що кінцева мета Кремля — дестабілізувати ситуацію в Європі та змусити західні уряди зменшити підтримку України.

