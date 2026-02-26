Лодка под флагом США атаковала кубинский катер: американцев обвинили в теракте и взяли в плен

Власти Кубы заявили, что убили четырех человек в перестрелке после того, как скоростной катер из Флориды попытался "проникнуть" на остров. При этом шесть человек ранили и сейчас они находятся на "острове свободы".

В заявлении министерства внутренних дел Кубы говорится, что кубинские пограничники приблизились к лодке после того, как она вошла в их территориальные воды у острова Фальконес-Кей в провинции Вилья-Клара, примерно в 160 километрах от Флориды, сообщает CNN.

Согласно заявлению, пассажир скоростного катера открыл огонь по кубинскому судну, ранив его командира, что побудило кубинские силы открыть ответный огонь. Еще шесть человек, находившихся на борту скоростного катера, получили ранения, находятся под стражей и получают медицинскую помощь.

Согласно более позднему заявлению министерства, пассажиры были кубинскими гражданами, проживающими в США, и были вооружены автоматами, пистолетами и коктейлями Молотова. Они "намеревались осуществить проникновение в террористических целях".

Відео дня

В министерстве добавили, что двое из выживших пассажиров ранее разыскивались Кубой за терроризм.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что судно не перевозило персонал правительства США и не участвовало в операции правительства США.

Рубио заявил, что США операций на Кубе не проводило Фото: The White House

"Мы собираемся выяснить, что именно здесь произошло, и затем примем соответствующие меры. Достаточно сказать, что перестрелки в открытом море, подобные этой, крайне необычны. Честно говоря, ничего подобного над Кубой не происходило очень давно", — сказал Рубио, находившийся в регионе с официальным визитом на Сент-Китсе и Невисе.

В заявлении министерства внутренних дел Кубы также говорится, что еще один человек, направленный из США для "содействия приему вооруженных агентов", был арестован и впоследствии признался в содеянном. Это заявление в Белом доме пока не комментировали.

Перестрелка произошла на фоне обострения напряженности между США и Кубой. После свержения в январе США венесуэльского лидера и союзника Кубы Николаса Мадуро администрация президента США Дональда Трампа занялась Кубой, заблокировав все поставки нефти на остров и заговорив о смене режима.

Из-за блокады Куба переживает худший период экономической нестабильности за последние десятилетия, а ООН предупреждает о возможном гуманитарном коллапсе.

Сообщается о кризисе на Кубе Фото: Daily Mail

В среду США несколько ослабили эмбарго , заявив, что выдадут лицензии частным кубинским компаниям, желающим перепродавать нефть из Венесуэлы, основного поставщика сырой нефти и топлива на кубинский рынок. Этот рынок в значительной степени контролируется государственным сектором.

В прошлом кубинские силы вступали в столкновения с американскими катерами, входившими в их территориальные воды, хотя смертельные перестрелки такого масштаба случаются редко.

Министерство внутренних дел Гаваны заявило, что в 2022 году перехватило 13 американских скоростных катеров с 23 членами экипажа на борту, которых оно обвинило в "осуществлении операций по торговле людьми", в рамках которых людей переправляли из Кубы в США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посольство США в Гаване расследует инцидент после того, как получило о нем информацию от кубинских властей. В расследовании также участвуют Министерство внутренней безопасности и Береговая охрана США.

Интересно, что на инцидент у берегов Кубы оперативно отреагировали в России. Мария Захарова из МИД РФ назвала происшествие с катером "агрессивной провокацией США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта". А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "очень важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий".

По словам Пескова, Кремль исходит из того, что задержанные на борту катера, вторгшегося в территориальные воды Кубы, признались, что "пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий". А значит, по его мнению, "кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации", но "ситуация вокруг Кубы накаляется".

Напомним, ранее британский журналист посетил Кубу, которая находится в блокаде и сделал вывод, что "остров свободы" перестал функционировать, так как там закончилось все: от еды до лекарств.

Ранее Фокус писал, что Марко Рубио проводил секретные переговоры с внуком и временным опекуном старого фактического диктатора Кубы Рауля Кастро. По словам высокопоставленных чиновников, позиция правительства США заключается в том, что "режим должен уйти".