Човен під прапором США атакував кубинський катер: американців звинуватили в теракті та взяли в полон

Влада Куби заявила, що вбила чотирьох осіб у перестрілці після того, як швидкісний катер із Флориди спробував "проникнути" на острів. При цьому шістьох людей поранили і зараз вони перебувають на "острові свободи".

У заяві міністерства внутрішніх справ Куби йдеться про те, що кубинські прикордонники наблизилися до човна після того, як він увійшов у їхні територіальні води біля острова Фальконес-Кей у провінції Вілья-Клара, приблизно за 160 кілометрів від Флориди, повідомляє CNN.

Згідно із заявою, пасажир швидкісного катера відкрив вогонь по кубинському судну, поранивши його командира, що спонукало кубинські сили відкрити вогонь у відповідь. Ще шестеро осіб, які перебували на борту швидкісного катера, дістали поранення, перебувають під вартою і отримують медичну допомогу.

Згідно з пізнішою заявою міністерства, пасажири були кубинськими громадянами, які проживають у США, і були озброєні автоматами, пістолетами і коктейлями Молотова. Вони "мали намір здійснити проникнення з терористичною метою".

У міністерстві додали, що двоє з пасажирів, які вижили, раніше розшукувалися Кубою за тероризм.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що судно не перевозило персонал уряду США і не брало участі в операції уряду США.

Рубіо заявив, що США операцій на Кубі не проводило Фото: The White House

"Ми збираємося з'ясувати, що саме тут сталося, і потім вживемо відповідних заходів. Досить сказати, що перестрілки у відкритому морі, подібні до цієї, вкрай незвичайні. Чесно кажучи, нічого подібного над Кубою не відбувалося дуже давно", — сказав Рубіо, який перебував у регіоні з офіційним візитом на Сент-Кітс і Невіс.

У заяві міністерства внутрішніх справ Куби також ідеться про те, що ще одну особу, направлену зі США для "сприяння прийому озброєних агентів", заарештували, і згодом вона зізналася у скоєному. Цю заяву в Білому домі поки що не коментували.

Перестрілка сталася на тлі загострення напруженості між США і Кубою. Після повалення в січні США венесуельського лідера і союзника Куби Ніколаса Мадуро адміністрація президента США Дональда Трампа зайнялася Кубою, заблокувавши всі поставки нафти на острів і заговоривши про зміну режиму.

Через блокаду Куба переживає найгірший період економічної нестабільності за останні десятиліття, а ООН попереджає про можливий гуманітарний колапс.

Повідомляється про кризу на Кубі Фото: Daily Mail

У середу США дещо послабили ембарго, заявивши, що видадуть ліцензії приватним кубинським компаніям, які бажають перепродавати нафту з Венесуели, основного постачальника сирої нафти і палива на кубинський ринок. Цей ринок значною мірою контролюється державним сектором.

У минулому кубинські сили вступали в сутички з американськими катерами, що входили в їхні територіальні води, хоча смертельні перестрілки такого масштабу трапляються рідко.

Міністерство внутрішніх справ Гавани заявило, що 2022 року перехопило 13 американських швидкісних катерів із 23 членами екіпажу на борту, яких воно звинуватило у "здійсненні операцій із торгівлі людьми", у межах яких людей переправляли з Куби до США.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що посольство США в Гавані розслідує інцидент після того, як отримало про нього інформацію від кубинської влади. У розслідуванні також беруть участь Міністерство внутрішньої безпеки і Берегова охорона США.

Цікаво, що на інцидент біля берегів Куби оперативно відреагували в Росії. Марія Захарова з МЗС РФ назвала подію з катером "агресивною провокацією США, метою якої є ескалація ситуації і детонація конфлікту". А прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "дуже важливо, щоб усі зберігали стриманість і не допускали будь-яких провокаційних дій".

За словами Пєскова, Кремль виходить із того, що затримані на борту катера, який вторгся в територіальні води Куби, зізналися, що "намагалися проникнути на територію з метою здійснення терористичних дій". А отже, на його думку, "кубинські прикордонники зробили те, що вони повинні були зробити в цій ситуації", але "ситуація навколо Куби загострюється".

