Вернут ли украинских мужчин из ЕС домой: позиция Еврокомиссии

В Европейском Союзе не планируют принудительно возвращать украинских мужчин призывного возраста, которые находятся под временной защитой. В Брюсселе отметили, что они имеют такие же права на защиту, как женщины и дети, а действующие правила будут оставаться неизменными до 2027 года.

Вопрос отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста пока не находится на повестке дня ЕС. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт во время брифинга в Брюсселе, передает Укринформ. По словам представителя, действующие правила будут оставаться в силе как минимум до марта 2027 года. Это означает, что украинцы, которые получили временную защиту в странах ЕС, будут продолжать пользоваться соответствующими гарантиями.

"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита — это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", — отметил Маркус Ламмерт.

В то же время, как писала газета Luxembourg Times, министр обороны Люксембурга Юрико Бакес поддержала позицию министра внутренних дел Леона Глодена о необходимости возвращения в Украину мужчин призывного возраста, которые находятся в стране.

"Сначала было много женщин и детей. В последние недели и месяцы мы видели, что приезжает также больше мужчин. И я думаю, что это фактически является определенной проблемой, если, с одной стороны, мы оказываем военную поддержку, чтобы украинцы могли защитить себя, и одновременно к нам приезжают молодые мужчины", — отметила Юрико Бакес.

Глоден назвал "странным" то, что с одной стороны, Люксембург поддерживает Украину, а люди, которые должны бороться за Украину", приезжают в разные страны-члены ЕС как искатели убежища.

По данным издания, Люксембург уже потратил более 400 миллионов евро на поддержку Украины и планирует направить еще 100 миллионов в этом году. С марта 2022 года ЕС предоставил убежище более чем 4 миллионам украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.

Временная защита для перемещенных лиц из Украины будет действовать до 4 марта 2027 года. В сентябре прошлого года Совет ЕС утвердил общие рамки для украинских переселенцев, которые должны способствовать их устойчивому возвращению и реинтеграции в Украину, когда это станет возможным. Также предусматривается постепенный переход к другим статусам проживания.

Напомним, что правительство Норвегии заявило о намерении пересмотреть условия пребывания для украинских мужчин призывного возраста. Речь идет о возможной отмене временной коллективной защиты для части граждан Украины. Сообщается о переходе к стандартной процедуре рассмотрения заявлений на убежище. В Министерстве юстиции страны сообщили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут подпадать под действие упрощенного механизма защиты.

