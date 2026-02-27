Чи повернуть українських чоловіків з ЄС додому: позиція Єврокомісії

У Європейському Союзі не планують примусово повертати українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. У Брюсселі наголосили, що вони мають такі ж права на захист, як жінки та діти, а чинні правила залишатимуться незмінними до 2027 року.

Питання скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку наразі не перебуває на порядку денному ЄС. Про це повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі, передає Укрінформ. За словами речника, чинні правила залишатимуться в силі щонайменше до березня 2027 року. Це означає, що українці, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, продовжуватимуть користуватися відповідними гарантіями.

"Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року", — зазначив Маркус Ламмерт.

Водночас, як писала газета Luxembourg Times, міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес підтримала позицію міністра внутрішніх справ Леона Глодена щодо необхідності повернення в Україну чоловіків призовного віку, які перебувають у країні.

"Спочатку було багато жінок і дітей. В останні тижні та місяці ми бачили, що приїжджає також більше чоловіків. І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки", — зазначила Юріко Бакес.

Глоден назвав "дивним" те, що з одного боку, Люксембург підтримує Україну, а люди, які повинні боротися за Україну", приїжджають до різних країн-членів ЄС як шукачі притулку.

За даними видання, Люксембург уже витратив понад 400 мільйонів євро на підтримку України та планує спрямувати ще 100 мільйонів цього року. З березня 2022 року ЄС надав притулок більш ніж 4 мільйонам українців, які були змушені залишити країну через війну.

Тимчасовий захист для переміщених осіб з України діятиме до 4 березня 2027 року. У вересні минулого року Рада ЄС затвердила спільні рамки для українських переселенців, які мають сприяти їхньому сталому поверненню та реінтеграції в Україну, коли це стане можливим. Також передбачається поступовий перехід до інших статусів проживання.

Нагадаємо, що уряд Норвегії заявив про намір переглянути умови перебування для українських чоловіків призовного віку. Йдеться про можливе скасування тимчасового колективного захисту для частини громадян України. Повідомляється про перехід до стандартної процедури розгляду заяв на притулок. У Міністерстві юстиції країни повідомили, що чоловіки віком від 18 до 60 років більше не підпадатимуть під дію спрощеного механізму захисту.

