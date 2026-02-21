Шрі-Ланка запрошує переселенців, які житимуть на курорті, працюючи дистанційно

Шрі-Ланка офіційно запровадила спеціальну візу для "цифрових кочівників" — іноземних фахівців, які працюють віддалено на компанії або клієнтів за межами країни.

Отримати візу можуть ті, хто працює на іноземного роботодавця, є фрілансером або власником бізнесу, не зареєстрованого на Шрі-Ланці. Обов'язкова умова — щомісячний дохід не менше $2000. Якщо заявник їде разом із більш ніж двома утриманцями, мінімальна планка зростає на $500 за кожного додаткового члена родини, пише Make It.

Вимоги до кандидатів

Серед інших вимог — наявність медичної страховки, підтвердженого місця проживання на весь термін перебування та довідка про відсутність судимості з країни походження. Заявники також зобов'язуються не брати участі в будь-якій політичній або деструктивній діяльності.

Вартість подання заявки становить $500 з особи. Усі документи подаються онлайн через Департамент імміграції та еміграції — відділ резидентських віз. У разі схвалення відмітка про візу вноситься безпосередньо до паспорта.

Віза видається на рік із можливістю щорічного продовження. Починаючи з другого року, потрібно додатково надати підтвердження реєстрації як платника податків на Шрі-Ланці.

Права цифрових кочівників

Власники такої візи отримують право відкривати особисті банківські рахунки в країні, записувати дітей до міжнародних або приватних шкіл, а також відвідувати коворкінги та туристичні заходи, організовані державним або приватним сектором. Про будь-які зміни у зайнятості, доходах або складі родини необхідно повідомляти Департамент імміграції протягом 30 днів.

Поява подібних програм — загальносвітова тенденція, що набрала обертів після пандемії. Наразі понад 50 країн та територій пропонують аналогічні умови для цифрових номадів, серед них Іспанія, Італія та Болгарія. Більшість таких програм передбачають перебування від шести місяців до року.

