Шри-Ланка приглашает переселенцев, которые будут жить на курорте, работая дистанционно

Шри-Ланка официально ввела специальную визу для "цифровых кочевников" — иностранных специалистов, которые работают удаленно на компании или клиентов за пределами страны.

Получить визу могут те, кто работает на иностранного работодателя, является фрилансером или владельцем бизнеса, не зарегистрированного на Шри-Ланке. Обязательное условие — ежемесячный доход не менее $2000. Если заявитель едет вместе с более чем двумя иждивенцами, минимальная планка возрастает на $500 за каждого дополнительного члена семьи, пишет Make It.

Требования к кандидатам

Среди других требований — наличие медицинской страховки, подтвержденного места жительства на весь срок пребывания и справка об отсутствии судимости из страны происхождения. Заявители также обязуются не участвовать в любой политической или деструктивной деятельности.

Відео дня

Стоимость подачи заявки составляет $500 с человека. Все документы подаются онлайн через Департамент иммиграции и эмиграции — отдел резидентских виз. В случае одобрения отметка о визе вносится непосредственно в паспорт.

Шри-Ланка официально ввела специальную визу для "цифровых кочевников" Фото: Pixels

Виза выдается на год с возможностью ежегодного продления. Начиная со второго года, нужно дополнительно предоставить подтверждение регистрации в качестве налогоплательщика на Шри-Ланке.

Права цифровых кочевников

Владельцы такой визы получают право открывать личные банковские счета в стране, записывать детей в международные или частные школы, а также посещать коворкинги и туристические мероприятия, организованные государственным или частным сектором. О любых изменениях в занятости, доходах или составе семьи необходимо сообщать Департамент иммиграции в течение 30 дней.

Появление подобных программ — общемировая тенденция, набравшая обороты после пандемии. Сейчас более 50 стран и территорий предлагают аналогичные условия для цифровых номадов, среди них Испания, Италия и Болгария. Большинство таких программ предусматривают пребывание от шести месяцев до года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Куликовская, которая с семьей живет в США, рассказала, в каком штате горожанам платят просто за проживание. По ее словам, на эти деньги не стоит рассчитывать, если это единственная причина переезда.

Режиссер и любитель путешествий Ахмед Реда снял знаменитые пирамиды Гизы, что в Египте, с высоты птичьего полета. От увиденного у многих просто перехватывает дыхание.

Блогер, которого зовут Артур, во время отдыха на Мальдивских островах показал, как на самом деле живут коренные жители. Как выяснилось, это райский уголок далеко не для всех, ведь люди едва сводят концы с концами. Иностранные туристы для них — это едва ли не единственный способ заработка.