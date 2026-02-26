Колективний захист чоловіків скасують: рішення уряду Норвегії

У Норвегії готуються переглянути правила перебування для українських чоловіків призовного віку. Йдеться про скасування тимчасового колективного захисту для частини громадян України та перехід до загальної процедури розгляду заяв на притулок.

Уряд Норвегії посилює правила проживання для переміщених осіб з України. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту, повідомляє Міністерство юстиції країни.

"Імміграція до Норвегії має бути контрольованою, сталою та справедливою. З осені 2025 року Норвегія, як і кілька європейських країн, спостерігає зростання кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавських країнах. Щоб ми не отримали непропорційно велику частку, потрібно посилити ситуацію", — зазначив міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Астрі Аас-Хансен.

Відео дня

Лейбористський уряд незабаром представить на консультації пропозицію, згідно з якою українські чоловіки віком від 18 до 60 років, за деякими винятками, більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту в Норвегії. Це означає, що вони більше не отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання на основі групової оцінки. Натомість вони зможуть подавати заяву на отримання притулку за звичайними правилами.

"Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж ми можемо інтегрувати. Переселення біженців — це добровільне завдання муніципалітетів. Норвезькі муніципалітети доклали значних зусиль за останні роки та переселили майже 100 000 українських переміщених осіб. Кілька муніципалітетів повідомляють про тиск на місцеве надання послуг та брак житла", — наголосив міністр праці та інклюзії Норвегії Керсті Стенсенг.

Цього тижня було оголошено, що Данія також вносить зміни до правил проживання для переміщених осіб з України. У середу влада Данії подала на консультації пропозицію щодо обмеження права на колективний захист для українців з безпечних зон, натхненну правилами, які вже чинні в Норвегії. Влада Данії також пропонує обмежити право на проживання для чоловіків забороною на поїздки, пропозицію, подібну до тієї, яку зараз пропонує уряд Норвегії.

Нагадаємо, що українка Наташа після переїзду до Франції разом із чоловіком і трьома дітьми придбала будинок XVI століття. Переселенка придбала його за 45 тисяч євро та взялася відновлювати. Вона розвиває власний блог, де розповідає про процес реконструкції – про її досвід писав Фокус.

Раніше ми також інформували, що Шрі-Ланка запровадила окрему візову програму для так званих цифрових кочівників. Це переселенці, які дистанційно працюють на компанії чи клієнтів за межами країни. Податися можуть наймані працівники іноземних роботодавців, фрилансери та власники бізнесів, не зареєстрованих на Шрі-Ланці.