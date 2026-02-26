Коллективная защита мужчин будет отменена: решение правительства Норвегии

В Норвегии готовятся пересмотреть правила пребывания для украинских мужчин призывного возраста. Речь идет об отмене временной коллективной защиты для части граждан Украины и переход к общей процедуре рассмотрения заявлений на убежище.

Правительство Норвегии ужесточает правила проживания для перемещенных лиц из Украины. Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту, сообщает Министерство юстиции страны.

"Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой. С осени 2025 года Норвегия, как и несколько европейских стран, наблюдает рост количества молодых украинских мужчин, которые приезжают в страну. Норвегия уже приняла больше всего украинцев в скандинавских странах. Чтобы мы не получили непропорционально большую долю, нужно ужесточить ситуацию", — отметил министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Аас-Хансен.

Лейбористское правительство вскоре представит на консультации предложение, согласно которому украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать временной коллективной защиты в Норвегии. Это означает, что они больше не будут получать разрешение на временное проживание на основе групповой оценки. Вместо этого они смогут подавать заявление на получение убежища по обычным правилам.

"Норвегия не должна принимать больше людей, чем мы можем интегрировать. Переселение беженцев — это добровольная задача муниципалитетов. Норвежские муниципалитеты приложили значительные усилия за последние годы и переселили почти 100 000 украинских перемещенных лиц. Несколько муниципалитетов сообщают о давлении на местное предоставление услуг и нехватку жилья", — отметил министр труда и инклюзии Норвегии Керсти Стенсенг.

На этой неделе было объявлено, что Дания также вносит изменения в правила проживания для перемещенных лиц из Украины. В среду власти Дании подали на консультации предложение по ограничению права на коллективную защиту для украинцев из безопасных зон, вдохновленную правилами, которые уже действуют в Норвегии. Власти Дании также предлагают ограничить право на проживание для мужчин запретом на поездки, предложение, подобное тому, которое сейчас предлагает правительство Норвегии.

