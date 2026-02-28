Paramount купила Warner Bros за $110 миллиардов, заключив одну из крупнейших сделок в киноиндустрии: что это значит

Американская кинокомпания Paramount договорилась о покупке одного из крупнейших в мире концернов США по производству фильмов, телесериалов и анимации Warner Bros. Сделка заключена на 110 миллиардов долларов, что является одной из крупнейших в истории Голливуда.

Эта сделка означает то, что крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix обошли в борьбе за активы Warner Bros. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Netflix имел законное право уравнять предложение PSKY. Как вы все знаете, они в конечном итоге решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с PSKY сегодня утром. Вот так все и выглядит", — рассказал Брюс Кэмпбелл, главный директор Warner Bros по доходам и стратегии.

Ожидается, что сделка усилит позиции компании Paramount на рынке киноиндустрии. Она стала одной из самых масштабных трансформаций в медиаиндустрии Голливуда за последние годы.

Как пишут СМИ, соглашение на 110 миллиардов предоставит Paramount доступ к знаковым франшизам Warner Bros, таким, как "Фантастические твари" и "Матрица". Также, как считают эксперты, стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+ могут объединить в рамках договоренностей. Такое объединение могло бы не только усилить позиции компании на рынке киноиндустрии, но и создать серьезную конкуренцию для Netflix.

Последствия для пользователей могут быть неприятными

В то же время эксперты выражают обеспокоенность из-за того, что любое соглашение о покупке Warner Bros. может привести к уменьшению выбора для пользователей, а также росту цен. Кинооператоры также обеспокоены тем, что объединение может спровоцировать сокращение рабочих мест и уменьшение количества фильмов, выходящих в прокат.

Стоит напомнить, что в декабре 2025 года в Netflix сообщили о покупке Warner Bros. за 82 миллиарда долларов.

