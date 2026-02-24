Начались съемки 3 сезона "Венздей": что нового ждет фанатов истории о "Неверморе" (видео)

Съемки третьего сезона сериала "Венздей" официально стартовали вблизи Дублина. В новой, еще более мрачной главе самого популярного сериала Netflix всех времен в академию "Невермор" придет волна новых зловещих персонажей.

Вместе с началом производства создатели представили новых актеров, которые присоединятся к шоу, пишет Netflix.

В частности, в сериале примут участие Вайнона Райдер ("Битлджюс Битлджюс", "Очень странные дела"), Крис Сарандон ("Собачий полдень", "Невеста принцессы"), Ноа Тейлор ("Острые козырьки", "Игра престолов"), Оскар Морган ("Рыцарь Семи Королевств", "Рыцари Готэма") и Кеннеди Мойер ("Задание", "Человек с крыши"). Ранее также сообщалось, что к касту присоединится Ева Грин — она сыграет Офелию, давно потерянную сестру Мортиши Аддамс.

Подробности о ролях новых персонажей пока держатся в тайне. Шоураннеры Альфред Хоф и Майлз Миллар заявили, что рады снова открыть ворота "Невермора" и поблагодарили актеров, съемочную группу и фанатов за преданность и терпение. По их словам, в новом сезоне появятся новые студенты и преподаватели, а также будут раскрыты давние тайны семьи Аддамсов.

К своим ролям вернутся любимцы зрителей: Дженна Ортега (Венздей Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луис Гусман (Гомес Аддамс) и другие. Исполнительный продюсер и режиссер Тим Бертон отметил, что рад снова работать над сериалом и воссоединиться с основным актерским составом, а участие его давних друзей и коллег сделает сезон особенным.

Премьера третьего сезона ожидается после завершения съемок. Пока что первые два сезона "Венздей" уже доступны для просмотра на Netflix.

