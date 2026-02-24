Розпочались зйомки 3 сезону "Венздей": що нового чекає фанатів історії про "Невермор" (відео)

Зйомки третього сезону серіалу "Венздей" офіційно стартували поблизу Дубліна. У новій, ще похмурішій главі найпопулярнішого серіалу Netflix усіх часів до академії "Невермор" завітає хвиля нових зловісних персонажів.

Разом із початком виробництва творці представили нових акторів, які приєднаються до шоу, пише Netflix.

Зокрема, у серіалі візьмуть участь Вайнона Райдер ("Бітлджюс Бітлджюс", "Дивні дива"), Кріс Сарандон ("Собачий полудень", "Наречена принцеси"), Ноа Тейлор ("Гострі картузи", "Гра престолів"), Оскар Морган ("Лицар Семи Королівств", "Лицарі Ґотема") та Кеннеді Мойєр ("Завдання", "Людина з даху"). Раніше також повідомлялося, що до касту долучиться Єва Грін — вона зіграє Офелію, давно загублену сестру Мортіші Аддамс.

Подробиці про ролі нових персонажів поки що тримають у таємниці. Шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар заявили, що раді знову відчинити ворота "Невермору" та подякували акторам, знімальній групі й фанатам за відданість і терпіння. За їхніми словами, у новому сезоні з’являться нові студенти й викладачі, а також будуть розкриті давні таємниці родини Аддамсів.

Відео дня

До своїх ролей повернуться улюбленці глядачів: Дженна Ортега (Венздей Аддамс), Кетрін Зета-Джонс (Мортіша Аддамс), Луїс Гусман (Гомес Аддамс) та інші. Виконавчий продюсер і режисер Тім Бертон зазначив, що радий знову працювати над серіалом і возз’єднатися з основним акторським складом, а участь його давніх друзів і колег зробить сезон особливим.

Прем’єра третього сезону очікується після завершення зйомок. Поки що перші два сезони "Венздей" уже доступні для перегляду на Netflix.

