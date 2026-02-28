Paramount купила Warner Bros за $110 мільярдів, уклавши одну з найбільших угод у кіноіндустрії: що це означає

Американська кінокомпанія Paramount домовилася про купівлю одного найбільших у світі концернів США з виробництва фільмів, телесеріалів та анімації Warner Bros. Угоду укладено на 110 мільярдів доларів, що є однією з найбільших в історії Голлівуду.

Ця угода означає те, що найбільший у світі стрімінговий сервіс Netflix обійшли у боротьбі за активи Warner Bros. Про це повідомило агентство Reuters.

"Netflix мав законне право зрівняти пропозицію PSKY. Як ви всі знаєте, вони в кінцевому підсумку вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з PSKY сьогодні вранці. Ось так все і виглядає", — розповів Брюс Кемпбелл, головний директор Warner Bros з доходів і стратегії.

Очікується, що угода посилить позиції компанії Paramount на ринку кіноіндустрії. Вона стала одною з наймасштабніших трансформацій у медіаіндустрії Голлівуду упродовж останніх років.

Як пишуть ЗМІ, угода на 110 мільярдів надасть Paramount доступ до знакових франшиз Warner Bros, таких, як "Фантастичні звірі" та "Матриця". Також, як вважають експерти, стримінгові сервіси HBO Max та Paramount+ можуть об'єднати у межах домовленостей. Таке об'єднання могло б не лише посилити позиції компанії на ринку кіноіндустрії, а й створити серйозну конкуренцію для Netflix.

Наслідки для користувачів можуть бути неприємними

Водночас експерти висловлюють стурбованість через те, що будь-яка угода про купівлю Warner Bros. може спричинити зменшення вибору для користувачів, а також зростання цін. Кінооператори також стурбовані тим, що об'єднання може спровокувати скорочення робочих місць та зменшення кількості фільмів, що виходять у прокат.

Варто нагадати, що у грудні 2025 року у Netflix повідомили про купівлю Warner Bros. за 82 мільярди доларів.

