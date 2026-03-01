Ремонт обошелся в 20 млн евро: дом, в котором родился Гитлер, станет полицейским участком

На протяжении десятилетий в Австрии думали, как поступить с домом в городе Браунау-ам-Инн, в котором в апреле 1889 года родился будущий фюрер. Местные власти решили сделать в нем полицейский участок.

Во втором квартале 2026 года в отремонтированном многоэтажном доме уже планируется начало работы участка полиции. Об этом пишет издание Bild.

Семья Гитлера жила в съемной квартире на втором этаже этого дома, построенного еще в XVII веке, но вскоре после рождения Адольфа переехала в Баварию.

После Второй мировой дом оставался в собственности австрийских владельцев, которые сделали в нем трактир, а в 1972 году помещения арендовало министерство внутренних дел. Также в нем размещались библиотека, школа, мастерская для людей с инвалидностью. В 2016 году специальная комиссия решала, что делать с таким "историческим наследием", при этом идея создания музея была отвергнута из-за опасений, что дом станет местом паломничества неонацистов.

В итоге австрийский парламент принял закон об экспроприации и здание перешло в государственную собственность. Владелица дома получила около 810 000 евро компенсации.

Замысел правительства заключается в "нейтрализации" всего места. Кроме полицейского участка, в здании разместится, и учебный центр по правам человека. Открытие планируется во втором квартале.

Вся перестройка здания обойдется примерно в 20 миллионов евро.

При этом австрийское министерство внутренних дел ссылается на позитивный опыт Баварии, где бывшую квартиру Адольфа Гитлера в Мюнхене с 1949 года превратили в штаб-квартиру местной полиции.

