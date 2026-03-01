Ремонт обійшовся у 20 млн євро: будинок, у якому народився Гітлер, стане поліцейською дільницею

Упродовж десятиліть в Австрії думали, як вчинити з будинком у місті Браунау-ам-Інн, у якому у квітні 1889 року народився майбутній фюрер. Місцева влада вирішила зробити в ньому поліцейську дільницю.

У другому кварталі 2026 року у відремонтованому багатоповерховому будинку вже планується початок роботи відділку поліції. Про це пише видання Bild.

Сім'я Гітлера жила в орендованій квартирі на другому поверсі цього будинку, побудованого ще в XVII столітті, але незабаром після народження Адольфа переїхала до Баварії.

Після Другої світової будинок залишався у власності австрійських власників, які зробили в ньому корчму, а 1972 року приміщення орендувало міністерство внутрішніх справ. Також у ньому розміщувалися бібліотека, школа, майстерня для людей з інвалідністю. У 2016 році спеціальна комісія вирішувала, що робити з такою "історичною спадщиною", при цьому ідею створення музею було відкинуто через побоювання, що будинок стане місцем паломництва неонацистів.

Ремонтні роботи Фото: Bild

У підсумку австрійський парламент ухвалив закон про експропріацію, і будівля перейшла в державну власність. Власниця будинку отримала близько 810 000 євро компенсації.

Задум уряду полягає в "нейтралізації" всього місця. Крім поліцейської дільниці, в будівлі розміститься, і навчальний центр з прав людини. Відкриття планується у другому кварталі.

Ремонтні роботи добігають кінця Фото: AFP

Уся перебудова будівлі обійдеться приблизно у 20 мільйонів євро.

При цьому австрійське міністерство внутрішніх справ посилається на позитивний досвід Баварії, де колишню квартиру Адольфа Гітлера в Мюнхені з 1949 року перетворили на штаб-квартиру місцевої поліції.

