Взлет среди взрывов: пассажирский самолет поднялся в воздух над Бейрутом во время авиаударов (видео)

Пассажирский самолет поднялся в воздух во время израильских авиаударов по Бейруту во вторник утром. Что важно отметить, взлет происходил среди дыма и взрывов в столице Ливана.

В частности, видео полета самолета распространило издание АР, на кадрах видно, как самолет поднимается в небе на фоне клубов дыма и звуков взрывов.

Стоит заметить, что сегодня Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации руководителя операций по вооружению "Хезболлы".

Вчера ВМС Израиля нанесли удар в районе Бейрута, в результате которого погиб Реза Хузаи — начальник штаба Ливанского корпуса сил "Кудс" и главный координатор поставок вооружения для "Хезболлы".

Хузаи отвечал за связь между организацией и Ираном, контролировал контрабанду оружия и руководил производством вооружения на территории Ливана. Он также координировал наращивание военного потенциала "Хезболлы" и восстановление ее сил после предыдущих ударов.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что будет решительно действовать против "Хезболлы" из-за ее угрозы Израилю под руководством иранского режима.

Напомним, что 3 марта израильские войска начали наступление в южном Ливане, нанеся масштабные авиаудары по Бейруту и ключевым объектам "Хезболлы". 91-я региональная дивизия ЦАХАЛ расположена вблизи границы для усиленной обороны и предотвращения обстрелов израильских населенных пунктов. Жителям более 50 ливанских деревень приказано эвакуироваться из-за угрозы ударов по военным целям. В ответ "Хезболла" сообщила об атаках на израильские авиабазы и военные пункты на севере страны и на Голанских высотах.

Также Фокус писал, что в понедельник израильская лазерная система "Железный луч" отразила ракетный обстрел из Ливана, организованный группировкой "Хезболла". В то же время Израиль нанес авиаудары по целям террористической организации в Бейруте и южном Ливане.