Зліт серед вибухів: пасажирський літак піднявся в повітря над Бейрутом під час авіаударів (відео)

Пасажирський літак піднявся в повітря під час ізраїльських авіаударів по Бейруту у вівторок вранці. Що важливо зазначити, зліт відбувався серед диму та вибухів у столиці Лівану.

Зокрема, відео польоту літака поширило видання АР, на кадрах видно, як літак піднімається в небі на фоні клубів диму та звуків вибухів.

Варто зауважити, що сьогодні Армія оборони Ізраїлю повідомила у своєму Telegram-каналі про ліквідацію керівника операцій з озброєння "Хезболли".

Вчора ВМС Ізраїлю здійснили удар у районі Бейрута, у результаті якого загинув Реза Хузаї — начальник штабу Ліванського корпусу сил "Кудс" та головний координатор постачання озброєння для "Хезболли".

Хузаї відповідав за зв’язок між організацією та Іраном, контролював контрабанду зброї та керував виробництвом озброєння на території Лівану. Він також координував нарощування військового потенціалу "Хезболли" та відновлення її сил після попередніх ударів.

Армія оборони Ізраїлю підкреслює, що рішуче діятиме проти "Хезболли" через її загрози Ізраїлю під керівництвом іранського режиму.

Нагадаємо, що 3 березня ізраїльські війська розпочали наступ у південному Лівані, завдавши масштабних авіаударів по Бейруту та ключових об’єктах "Хезболли". 91-а регіональна дивізія ЦАХАЛ розташована поблизу кордону для посиленої оборони та запобігання обстрілам ізраїльських населених пунктів. Жителям понад 50 ліванських сіл наказано евакуюватися через загрозу ударів по військових цілях. У відповідь "Хезболла" повідомила про атаки на ізраїльські авіабази та військові пункти на півночі країни і на Голанських висотах.

Також Фокус писав, що у понеділок ізраїльська лазерна система "Залізний промінь" відбила ракетний обстріл з Лівану, організований угрупованням "Хезболла". Водночас Ізраїль завдав авіаударів по цілях терористичної організації в Бейруті та південному Лівані.