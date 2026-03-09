Король Чарльз может не поехать в США: в Британии бьют тревогу из-за спора Стармера и Трампа
Король Чарльз должен посетить США в апреле, чтобы отметить 250-летие независимости страны, однако визит может не состояться из-за конфликта между Дональдом Трампом и Киром Стармером.
Политики в Великобритании начали бить тревогу и призывать монарха отложить официальную поездку. Об этом пишет издание Sky News.
Лидер либерал-демократической партии Эд Дейви призвал Стармера упразднить короля из-за "незаконной" войны, которая сопровождается ударами по всей территории Ближнего Востока.
"Кир Стармер должен посоветовать королю отменить государственный визит в США, запланированный на апрель", — отметил Дэйви.
Политик также добавил, что считает то, что если король все же совершит визит, то это станет "еще одной победой" Дональда Трампа. Этого нельзя допустить из-за того, что Трамп "неоднократно оскорбляет и наносит вред нашей стране", заявил Дэйви.
Визит короля Чарльза в США был долгожданным. В ходе него монарх вместе с королевой Камиллой должны были встретиться с Дональдом Трампом, сообщало издание The Mirror.
Конфликт Стармера с Трампом: что известно
Волну критики со стороны президента США вызвало решение Стармера не давать разрешения на первую волну военных действий в Иране. Хотя позже чиновник таки предоставил разрешение на "оборонительные" действия США против иранских целей и стало известно о подготовке отправки британского авианосца на Ближний Восток, Трампа это не удовлетворило.
В субботу, 7 марта, глава Белого дома объявил о том, что Британия "наконец задумалась", но "они уже нам больше не нужны".
"Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили!", — заявил Трамп.
Хотя после этого политики провели 20-минутный телефонный звонок, напряжение между Лондоном и Вашингтоном продолжает сохраняться.
Стоит напомнить, что 6 марта издание The Telegraph рассказывало, как Трамп назвал Стармера "неудачником без будущего".
Напомним, 8 марта Дональд Трамп ответил, помогают ли россияне Ирану в противостоянии с США.