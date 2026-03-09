Король Чарльз може не поїхати у США: у Британії б'ють на сполох через суперечку Стармера і Трампа

Король Чарльз має відвідати США у квітні, щоб відзначити 250-річчя незалежності країни, однак візит може не відбутися через конфлікт між Дональдом Трампом і Кіром Стармером.

Політики у Великій Британії почали бити на сполох і закликати монарха відкласти офіційну поїздку. Про це пише видання Sky News.

Лідер ліберал-демократичної партії Ед Дейві закликав Стармера скасувати короля через "незаконну" війну, яка супроводжується ударами по всій території Близького Сходу.

"Кір Стармер повинен порадити королю скасувати державний візит до США, запланований на квітень", — зазначив Дейві.

Політик також додав, що вважає те, що якщо король все ж здійснить візит, то це стане "ще однією перемогою" Дональда Трампа. Цього не можна допустити через те, що Трамп "неодноразово ображає і завдає шкоди нашій країні", заявив Дейві.

Візит короля Чарльза до США був довгоочікуваним. В ході нього монарх разом з королевою Каміллою мали зустрітися з Дональдом Трампом, повідомляло видання The Mirror.

Конфлікт Стармера з Трампом: що відомо

Хвилю критики з боку президента США спричинило рішення Стармера не давати дозволу на першу хвилю військових дій в Ірані. Хоча пізніше посадовець таки надав дозвіл на "оборонні" дії США проти іранських цілей та стало відомо про підготовку відправлення британського авіаносця до Близького Сходу, Трампа це не задовольнило.

У суботу, 7 березня, глава Білого дому оголосив про те, що Британія "нарешті задумалася", але "вони вже нам більше не потрібні".

"Але ми пам’ятатимемо. Нам не потрібні люди, які приєднуються до війн після того, як ми вже перемогли!", — заявив Трамп.

Хоча після цього політики провели 20-хвилинний телефонний дзвінок, напруга між Лондоном та Вашингтоном продовжує зберігатися.

