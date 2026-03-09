Иран после Хаменеи: заявления чиновников намекают на раскол в руководстве, — CNN

Противоречивые заявления иранских чиновников после смерти аятоллы Али Хаменеи свидетельствуют о возможных внутренних противоречиях в руководстве страны. События последних дней показали резкие изменения риторики власти — от извинений за удары по странам Персидского залива до жестких призывов к мести.

Разрозненные сообщения иранских чиновников подчеркнули возможный раскол в правящем истеблишменте Тегерана после смерти Али Хаменеи, сообщает CNN в понедельник, 9 марта.

Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился за иранские удары по странам Персидского залива. Вскоре, после критики со стороны других иранских лидеров, он отказался от своих извинений. Страны Персидского залива сообщили об авиаударах и перехватах рано утром в воскресенье.

Главный представитель службы безопасности Ирана Али Лариджани обратился к нации по телевидению, призывая к единству и отрицая разногласия в руководстве. Он также заявил, что президент США Дональд Трамп должен "заплатить цену" за войну.

Відео дня

Смена тона отражает глубоко укоренившуюся конкуренцию внутри политической системы Ирана. И хотя сторонники жесткой линии стремятся отомстить за убийство Хаменеи, прагматики все еще надеются, что дипломатические усилия смогут решить конфликт, заявил CNN Алекс Ватанка, директор Иранской программы Института Ближнего Востока.

"Внутри Исламской Республики всегда существовали группировки, соперничество и конкуренция", — сказал Ватанка.

Это происходит на фоне сообщений о том, что Ассамблея экспертов Ирана должна избрать своего следующего верховного лидера. Но спешка с назначением нового лидера не обязательно является оперативной.

"Верховный лидер — это скорее символический шаг, чтобы фактически сказать, что ничего принципиально не изменилось, что Исламская Республика все еще стоит", — сказал Ватанка.

Иран уже создал механизмы для функционирования без непосредственного постоянного преемника. Корпус стражей Исламской революции (КСИР), который формировал стратегические решения в течение как минимум двух десятилетий, обеспечит, чтобы немедленный кадровый вакуум не останавливал стратегические операции. Они также играют решающую роль в выборе преемника, объясняет Ватанка. Выбор нового верховного лидера больше связан с тем, что КСИР хочет показать остальному миру и иранской общественности.

"На практике это не будет иметь большого значения, но по крайней мере они смогут сделать вид, что им небезразлично разочарование людей", — пояснил он, имея в виду антиправительственные протесты, которые вспыхнули в Иране в начале этого года.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана извиниться и прекратить обстрелы соседних государств. В то же время в Дубае снова прогремели взрывы, которые связывают с иранскими атаками. Местные медиа сообщили о падении обломков и пожаре. Руководство Международного аэропорта Дубая объявило о временном прекращении работы.

Ранее мы также информировали, что Моджтаба Хаменеи, которого в Иране называют одним из возможных преемников верховного лидера, мог выжить после израильского авиаудара. Но, по предварительным данным, он получил ранения. Иранские власти пока не публиковали официальной информации о его состоянии. По имеющимся данным, Хаменеи-младший находился в комплексе, который стал целью атаки.