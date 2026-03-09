Іран після Хаменеї: заяви чиновників натякають на розкол у керівництві, — CNN

Суперечливі заяви іранських посадовців після смерті аятоли Алі Хаменеї свідчать про можливі внутрішні суперечності у керівництві країни. Події останніх днів показали різкі зміни риторики влади – від вибачень за удари по країнах Перської затоки до жорстких закликів до помсти.

Розрізнені повідомлення іранських чиновників підкреслили можливий розкол у правлячому істеблішменті Тегерана після смерті Алі Хаменеї, повідомляє CNN у понеділок, 9 березня.

Раніше в суботу президент Ірану Масуд Пезешкіан вибачився за іранські удари по країнах Перської затоки. Невдовзі, після критики з боку інших іранських лідерів, він відмовився від своїх вибачень. Країни Перської затоки повідомили про авіаудари та перехоплення рано вранці в неділю.

Головний представник служби безпеки Ірану Алі Ларіджані звернувся до нації по телебаченню, закликаючи до єдності та заперечуючи розбіжності у керівництві. Він також заявив, що президент США Дональд Трамп має "заплатити ціну" за війну.

Зміна тону відображає глибоко вкорінену конкуренцію всередині політичної системи Ірану. І хоча прихильники жорсткої лінії прагнуть помститися за вбивство Хаменеї, прагматики все ще сподіваються, що дипломатичні зусилля зможуть вирішити конфлікт, заявив CNN Алекс Ватанка, директор Іранської програми Інституту Близького Сходу.

"Всередині Ісламської Республіки завжди існували угруповання, суперництво та конкуренція", — сказав Ватанка.

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Асамблея експертів Ірану має обрати свого наступного верховного лідера. Але поспіх із призначенням нового лідера не обов'язково є оперативним.

"Верховний лідер — це радше символічний крок, щоб фактично сказати, що нічого принципово не змінилося, що Ісламська Республіка все ще стоїть", — сказав Ватанка.

Іран вже створив механізми для функціонування без безпосереднього постійного наступника. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), який формував стратегічні рішення протягом щонайменше двох десятиліть, забезпечить, щоб негайний кадровий вакуум не зупиняв стратегічні операції. Вони також відіграють вирішальну роль у виборі наступника, пояснює Ватанка. Вибір нового верховного лідера більше пов'язаний з тим, що КВІР хоче показати решті світу та іранській громадськості.

"На практиці це не матиме великого значення, але принаймні вони зможуть вдати, що їм небайдуже розчарування людей", — пояснив він, маючи на увазі антиурядові протести, які спалахнули в Ірані на початку цього року.

Нагадаємо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про готовність Тегерана вибачитися та припинити обстріли сусідніх держав. Водночас в Дубаї знову пролунали вибухи, які пов’язують з іранськими атаками. Місцеві медіа повідомили про падіння уламків і пожежу. Керівництво Міжнародного аеропорту Дубая оголосило про тимчасове припинення роботи.

Раніше ми також інформували, що Моджтаба Хаменеї, якого в Ірані називають одним із можливих наступників верховного лідера, міг вижити після ізраїльського авіаудару. Але, за попередніми даними, він отримав поранення. Іранська влада поки не публікувала офіційної інформації про його стан. За наявними даними, Хаменеї-молодший перебував у комплексі, який став ціллю атаки.