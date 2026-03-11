Пятый инцидент направленный против США: неизвестный пытался протаранить ворота Белого дома

11 марта водитель фургона врезался в ворота Белого дома. Его арестовали и сейчас он на допросе в Секретной службе США. А улицы у резиденции президента США перекрыты.

По данным полиции Вашингтона никто не пострадал. Этот инцидент произошел на фоне волны нападений на территории США с тех пор, как Дональд Трамп начал войну против Ирана 28 февраля, сообщает Daily Mail.

Неизвестный на фургоне пытался протаранить ворота Белого дома

7 марта двое предполагаемых террористов ИГИЛ бросили самодельные взрывные устройства в участников акции протеста возле резиденции мэра Нью-Йорка Мамдани.

На следующий день после первых ударов США по Ирану боевик-исламист открыл огонь в баре в Остине, убив трех человек и ранив еще 15.

По другую сторону границы, в Канаде, 10 марта двое вооруженных людей открыли огонь по консульству США в Торонто.

Відео дня

В результате стрельбы зданию был нанесен ущерб, но никто не пострадал.

Заместитель начальника полиции Торонто Фрэнк Барретто заявил, что власти "обнаружили следы выстрелов из огнестрельного оружия, гильзы, а также повреждения здания".

По словам Барретто, показания свидетелей свидетельствуют о том, что двое мужчин выстрелили, предположительно, из пистолета перед зданием консульства, после чего скрылись на белом автомобиле Honda CRV. Позже полиция опубликовала изображение автомобиля, полученное с камер видеонаблюдения. Позже заместитель начальника заявил, что здание настолько плотно облицовано металлом и стеклом, что находившиеся внутри сотрудники, возможно, вообще не заметили выстрелов.

В связи с продолжающимся расширением войны США и Израиля против Ирана, американские посольства и консульства по всему миру усилили меры безопасности и отозвали своих сотрудников .

Стрельба в Торонто произошла спустя несколько дней после взрыва около посольства США в Осло, Норвегия.

Это происходит на фоне того, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа, включая генерального прокурора Пэм Бонди, министра обороны Пита Хегсета и государственного секретаря Марко Рубио, переехали в охраняемое военное жилье в условиях обострения угроз.

Напомним, США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно исходящие из Ирана , которые могут служить "оперативным триггером" для "спящих агентов" за пределами страны.

А ранее высокопоставленный священнослужитель Ирана издал фетву, призывающую всех мусульман отомстить за "кровь мученика Хаменеи". Насер Макарем Ширази издал официальный религиозный указ, в котором утверждалось, что все мусульмане обязаны отомстить за Хаменеи. Ширази заявил, что США и Израиль являются "главными виновниками этого преступления".