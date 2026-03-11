П'ятий інцидент спрямований проти США: невідомий намагався протаранити ворота Білого дому

11 березня водій фургона врізався у ворота Білого дому. Його заарештували і зараз він на допиті в Секретній службі США. А вулиці біля резиденції президента США перекриті.

За даними поліції Вашингтона ніхто не постраждав. Цей інцидент стався на тлі хвилі нападів на території США відтоді, як Дональд Трамп почав війну проти Ірану 28 лютого, повідомляє Daily Mail.

Невідомий на фургоні намагався протаранити ворота Білого дому

7 березня двоє ймовірних терористів ІДІЛ кинули саморобні вибухові пристрої в учасників акції протесту біля резиденції мера Нью-Йорка Мамдані.

Наступного дня після перших ударів США по Ірану бойовик-ісламіст відкрив вогонь у барі в Остіні, убивши трьох людей і поранивши ще 15.

По інший бік кордону, у Канаді, 10 березня двоє озброєних людей відкрили вогонь по консульству США в Торонто.

Унаслідок стрілянини будівлі було завдано збитків, але ніхто не постраждав.

Відео дня

Заступник начальника поліції Торонто Френк Барретто заявив, що влада "виявила сліди пострілів із вогнепальної зброї, гільзи, а також пошкодження будівлі".

За словами Барретто, свідчення свідків свідчать про те, що двоє чоловіків вистрілили, імовірно, з пістолета перед будівлею консульства, після чого зникли на білому автомобілі Honda CRV. Пізніше поліція опублікувала зображення автомобіля, отримане з камер відеоспостереження. Пізніше заступник начальника заявив, що будівля настільки щільно облицьована металом і склом, що співробітники, які перебували всередині, можливо, взагалі не помітили пострілів.

У зв'язку з триваючим розширенням війни США та Ізраїлю проти Ірану, американські посольства і консульства в усьому світі посилили заходи безпеки і відкликали своїх співробітників.

Стрілянина в Торонто сталася через кілька днів після вибуху біля посольства США в Осло, Норвегія.

Це відбувається на тлі того, що високопоставлені чиновники адміністрації Трампа, включно з генеральною прокуроркою Пем Бонді, міністром оборони Пітом Гегсетом і державним секретарем Марко Рубіо, переїхали до військового житла, яке охороняють, в умовах загострення загроз.

Нагадаємо, США перехопили зашифровані повідомлення, які, ймовірно, походять з Ірану, які можуть слугувати "оперативним тригером" для "сплячих агентів" за межами країни.

А раніше високопоставлений священнослужитель Ірану видав фетву, що закликає всіх мусульман помститися за "кров мученика Хаменеї". Насер Макарем Ширазі видав офіційний релігійний указ, у якому стверджувалося, що всі мусульмани зобов'язані помститися за Хаменеї. Ширазі заявив, що США та Ізраїль є "головними винуватцями цього злочину".