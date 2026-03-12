Налепили лицо на картон: инаугурацию верховного лидера Ирана провели без него (видео)

Инаугурация нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи прошла без его физического участия в мероприятии. Вместо Хаменеи на почетное место выставили картон с его изображением.

Соответствующие кадры показали на иранском телевидении, а отрывок из эфира распространяется по соцсетям.

Отмечается, что Хаменеи не смог присутствовать на церемонии своей инаугурации из-за вопросов безопасности.

В то же время по данным источников The New York Times среди иранских чиновников, Хаменеи мог получить тяжелое ранение в ногу после одного из израильских ударов.

Где Хаменеи находится сейчас — неизвестно.

Напомним, бывший одноклассник Хаменеи-младшего рассказал о новом правителе Ирана.

Фокус также писал о том, почему исчез новоизбранный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи и где его хоронят.