Налепили лицо на картон: инаугурацию верховного лидера Ирана провели без него (видео)
Инаугурация нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи прошла без его физического участия в мероприятии. Вместо Хаменеи на почетное место выставили картон с его изображением.
Соответствующие кадры показали на иранском телевидении, а отрывок из эфира распространяется по соцсетям.
Отмечается, что Хаменеи не смог присутствовать на церемонии своей инаугурации из-за вопросов безопасности.
В то же время по данным источников The New York Times среди иранских чиновников, Хаменеи мог получить тяжелое ранение в ногу после одного из израильских ударов.
Где Хаменеи находится сейчас — неизвестно.
