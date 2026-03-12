Наліпили обличчя на картон: інавгурацію верховного лідера Ірану провели без нього (відео)

Інавгурація нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї пройшла без його фізичної участі у заході. Замість Хаменеї на почесне місце виставили картон з його зображенням.

Відповідні кадри показали на іранському телебаченні, а уривок з етеру шириться соцмережами.

Зазначається, що Хаменеї не зміг бути присутнім на церемонії своєї інавгурації через питання безпеки.

Водночас за даними джерел The New York Times серед іранських чиновників, Хаменеї міг отримати важке поранення в ногу після одного з ізраїльських ударів.

Де Хаменеї перебуває наразі — невідомо.

Нагадаємо, колишній однокласник Хаменеї-молодшого розповів про нового правителя Ірану.

Фокус також писав про те, чому зник новообраний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї та де його ховають.