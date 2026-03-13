Сын украинского банкира Александра Адарича инсценировал самоубийство отца в Милане, — Corriere della Sera

Украинского банкира Александра Адарича, который погиб в Милане, убили перед тем, как его тело выпало из окна здания. Следствие считает, что преступление организовал его сын Игорь, который пытался инсценировать самоубийство отца.

Итальянские следователи установили, что 54-летний бывший банкир Александр Адарич уже был мертв в момент падения с четвертого этажа здания на улице Виа Нерино в Милане 23 января, сообщило издание Corriere della Sera.

Похищение погибшего украинского банкира организовал его 33-летний сын Игорь. Камеры зафиксировали его, склонившимся через подоконник: очевидно, он инсценировал самоубийство отца, а затем сбежал. Адарича задушили, а уже потом тело выбросили в окно. Он был мертв, когда 23 января его тело выбросили с четвертого этажа здания на улице Виа Нерино. Об этом свидетельствуют следы на шее 54-летнего украинского банкира.

На это также указывают видеозаписи с камеры наблюдения, которые зафиксировали падение, почти с 15 метров. Вскрытие тела жертвы теперь это подтвердило. Адарича задушили и убили, прежде чем его тело выбросили из окна отеля в нескольких шагах от центра Милана.

27 февраля в Барселоне был арестован 33-летний Игорь Адарич, сын успешного бизнес-менеджера. Он имеет опыт банковского дела в Украине, а недавно открыл собственный бизнес — финансовую компанию, базирующуюся на Мальте. Утверждается, что Игорь, организовал похищение, которое впоследствии и привело к смерти его отца. Игорь похитил его вместе с четырьмя до сих пор неизвестными лицами, расследование в отношении которых продолжается. Впоследствии он избавился от тела, инсценировав самоубийство.

Мужчина, арестованный каталонской полицией, ожидает перевода в Италию. Тем временем он назначил адвоката по собственному выбору, Франческу Котани, которая присутствовала на вскрытии в понедельник вместе с консультантом.

Следователи не имеют никаких сомнений. Александр умер от механической асфиксии, о чем свидетельствует перелом подъязычной кости. Он был в роскошной квартире на четвертом этаже, арендованной им на несколько дней для деловой встречи, которая превратилась в ловушку. Видеозапись падения тела банкира из окна показывает, что его сын Игорь бежит вниз по лестнице через несколько минут. Он проходит мимо тела отца, не проверяя его состояние. Затем он берет такси до аэропорта Мальпенса, откуда садится на рейс в Барселону. Вернувшись домой, Игорь решает подать жалобу лишь под давлением жены жертвы. Он привел свою версию с многочисленными пробелами и элементами, которые противоречили дальнейшему расследованию.

Расследование также пытается отследить перевод 250 000 евро в криптовалюте, осуществленный Адаричем-старшим перед его смертью. 54-летний банкир получил эту сумму 23 января, около 17:00 от друга и делового партнера. Адарич позвонил он почти со слезами на глазах из своего отеля, чтобы попросить срочно зачислить эти деньги на его личное имя.

Ранее сообщалось, что в Милане нашли мертвым 54-летнего украинского банкира Александра Адарича. Его тело обнаружили во дворе возле здания после падения с высоты около 15 метров. Итальянские правоохранители сразу рассматривали версию убийства, и предполагали, что смерть могли инсценировать как самоубийство.

Напомним, что впоследствии следствие вышло на главного подозреваемого — сына банкира Игоря Адарича. Его задержали в Барселоне по подозрению в похищении отца и вымогательстве у него 250 тысяч евро в криптовалюте. Это, по версии следователей, могло привести к гибели банкира.