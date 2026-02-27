Сына украинского банкира Адарича подозревают в убийстве отца: его задержали в Испании, — СМИ

Сына 54-летнего украинского банкира Александра Адарича, которого нашли мертвым в Милане, задержали в Испании по подозрению в убийстве. По данным следствия, 34-летний Игорь помог похитить отца, чтобы заставить его перевести 250 000 евро в криптовалюте.

О задержании подозреваемого в убийстве Александра Адарича пишет 27 февраля Express. Итальянское издание Corriere della Sera отмечает, что полиция разыскивает еще четырех человек, которые присутствовали на месте преступления, хотя по данным следствия 34-летний украинец был единственным человеком в комнате во время падения банкира из окна отеля.

По информации журналистов, Игоря Адарича арестовала в Барселоне итальянская полиция в сотрудничестве с властями Испании.

Следователи подозревают, что сын убедил погибшего банкира приехать в итальянский Милан под предлогом деловой встречи в заведении в районе Виа Нерино. На месте этой встречи было организовано похищение, с которым, по данным полиции, помог сам Игорь, чтобы заставить отца перевести 250 000 евро в криптовалюте.

Также журналисты сообщают со ссылкой на полицию, что на компьютере жертвы в комнате был открыт криптовалютный портал, на котором была выполнена транзакция. При этом итальянские правоохранители отвергли предоставленную ранее подозреваемым версию о нападении группы вооруженных мужчин.

Следствие будет продолжаться до полного выяснения обстоятельств.

Убийство Александра Адарича: что известно

Украинского банкира Александра Адарича нашли мертвым в Милане 23 января. Полиция предполагала, что кто-то мог инсценировать самоубийство, чтобы скрыть факт убийства. Консьерж сообщал правоохранителям, что через несколько минут после падения видел таинственного мужчину, который спустился во двор и подходил к телу.

Банкир Александр Адарич был владельцем "Фидобанка". В 2021 году Фонд гарантирования вкладов обнаружил, что Адарич вывел из учреждения миллиарды гривен и качественные активы.

Напомним, 27 февраля СМИ писали, что на Бали нашли расчлененное тело, которое по данным следствия может принадлежать украинцу с инициалами И. К. Перед тем медиа писали о похищении на острове Игоря Комарова, который, по данным журналиста Виталия Глаголы, является сыном криминального авторитета.