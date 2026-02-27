Сина українського банкіра Адаріча підозрюють в убивстві батька: його затримали в Іспанії, — ЗМІ

Сина 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча, якого знайшли мертвим у Мілані, затримали в Іспанії за підозрою в убивстві. За даними слідства, 34-річний Ігор допоміг викрасти батька, щоб примусити його переказати 250 000 євро в криптовалюті.

Про затримання підозрюваного у вбивстві Олександра Адаріча пише 27 лютого Express. Італійське видання Corriere della Sera зазначає, що поліція розшукує ще чотирьох осіб, які були присутні на місці злочину, хоча за даними слідства 34-річний українець був єдиною людиною в кімнати під час падіння банкіра з вікна готелю.

За інформацією журналістів, Ігоря Адаріча заарештувала в Барселоні італійська поліція у співпраці з владою Іспанії.

Слідчі підозрюють, що син переконав загиблого банкіра приїхати до італійського Мілана під приводом ділової зустрічі в закладі в районі Віа Неріно. На місці цієї зустрічі було організовано викрадення, з яким, за даними поліції, допоміг сам Ігор, щоб змусити батька переказати 250 000 євро в криптовалюті.

Відео дня

Також журналісти повідомляють з посиланням на поліцію, що на комп'ютері жертви в кімнаті був відкритий криптовалютний портал, на якому було виконано транзакцію. При цьому італійські правоохоронці відкинули надану раніше підозрюваним версію про напад групи озброєних чоловіків.

Слідство триватиме до повного з'ясування обставин.

Убивство Олександра Адаріча: що відомо

Українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим у Мілані 23 січня. Поліція припускала, що хтось міг інсценувати самогубство, щоб приховати факт убивства. Консьєрж повідомляв правоохоронцям, що за кілька хвилин після падіння бачив таємничого чоловіка, що спустився у двір і підходив до тіла.

Банкір Олександр Адаріч був власником "Фідобанку". У 2021 році Фонд гарантування вкладів виявив, що Адаріч вивів з установи мільярди гривень та якісні активи.

Нагадаємо, 27 лютого ЗМІ писали, що на Балі знайшли розчленоване тіло, яке за даними слідства може належати українцю з ініціалами І. К. Перед тим медіа писали про викрадення на острові Ігоря Комарова, який, за даними журналіста Віталія Глаголи, є сином кримінального авторитета.