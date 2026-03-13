Син українського банкіра Олександра Адаріча інсценував самогубство батька в Мілані, — Corriere della Sera

Українського банкіра Олександра Адаріча, який загинув у Мілані, вбили перед тим, як його тіло випало з вікна будівлі. Слідство вважає, що злочин організував його син Ігор, який намагався інсценувати самогубство батька.

Італійські слідчі встановили, що 54-річний колишній банкір Олександр Адаріч уже був мертвим у момент падіння з четвертого поверху будівлі на вулиці Віа Неріно в Мілані 23 січня, повідомило видання Corriere della Sera.

Викрадення загиблого українського банкіра організував його 33-річний син Ігор. Камери зафіксували його, схиленим через підвіконня: очевидно, він інсценував самогубство батька, а потім втік. Адаріча задушили, а вже потім тіло викинули у вікно. Він був мертвий, коли 23 січня його тіло викинули з четвертого поверху будівлі на вулиці Віа Неріно. Про це свідчать сліди на шиї 54-річного українського банкіра.

Відео дня

На це також вказують відеозаписи з камери спостереження, які зафіксували падіння, майже з 15 метрів. Розтин тіла жертви тепер це підтвердив. Адаріча задушили та вбили, перш ніж його тіло викинули з вікна готелю за кілька кроків від центру Мілана.

27 лютого в Барселоні було заарештовано 33-річного Ігоря Адарича, сина успішного бізнес-менеджера. Він має досвід банківської справи в Україні, а нещодавно відкрив власний бізнес — фінансову компанію, що базується на Мальті. Стверджується, що Ігор, організував викрадення, яке згодом і призвело до смерті його батька. Ігор викрав його разом із чотирма досі невідомими особами, розслідування щодо яких триває. Згодом він позбувся тіла, інсценувавши самогубство.

Чоловік, заарештований каталонською поліцією, очікує на переведення до Італії. Тим часом він призначив адвоката за власним вибором, Франческу Котані, яка була присутня на розтині у понеділок разом із консультантом.

Слідчі не мають жодних сумнівів. Олександр помер від механічної асфіксії, про що свідчить перелом під'язикової кістки. Він був в розкішній квартирі на четвертому поверсі, орендованій ним на кілька днів для ділової зустрічі, яка перетворилася на пастку. Відеозапис падіння тіла банкіра з вікна показує, що його син Ігор біжить униз сходами через кілька хвилин. Він проходить повз тіло батька, не перевіряючи його стан. Потім він бере таксі до аеропорту Мальпенса, звідки сідає на рейс до Барселони. Повернувшись додому, Ігор вирішує подати скаргу лише під тиском дружини жертви. Він навів свою версію з численними прогалинами та елементами, які суперечили подальшому розслідуванню.

Розслідування також намагається відстежити переказ 250 000 євро в криптовалюті, здійснений Адарічем-старшим перед його смертю. 54-річний банкір отримав цю суму 23 січня, близько 17:00 від друга та ділового партнера. Адаріч зателефонував він майже зі сльозами на очах зі свого готелю, щоб попросити терміново зарахувати ці гроші на його особисте ім'я.

