Призывал к диалогу с Путиным: умер известный немецкий философ Юрген Хабермас

Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас ушел из жизни на 96-ом году. Его считают одним из лучших специалистов по вопросам "критической теории" и "коммуникативной философии", но в вопросе относительно Украины философ был раскритикован.

Пожилой мыслитель умер у себя дома в городе Штарнберг, сообщает немецкое издательство Suhrkamp.

"Юрген Хабермас умер сегодня в Штарнберге в возрасте 96 лет", — говорится в заявлении.

Пока не сообщается, когда и где будет проходить церемония прощания с мыслителем. Также информацию о смерти ведущего немецкого философа не прокомментировали члены его семьи.

Немецкое издание ZDF Heute указывает, что философ считался самым влиятельным и самым известным немецким философом современности и в течение десятилетий формировал интеллектуальные дискуссии. Он был самым известным представителем второго поколения так называемой "критической теории".

Его главный труд — "Теория коммуникативного действия", опубликованная в 1981 году. Главным лейтмотивом произведения является вопрос о том, как люди могут найти общий язык между собой в современном обществе, где есть власть, деньги, манипуляции и различные интересы.

Хабермас и Украина

В то же время самого философа беспощадно критиковали за его эссе 2023 года, где он призвал Европу к компромиссу с российским диктатором Владимиром Путиным. Также он критиковал Запад за оказание помощи Украине, считая, что это втянет мир в Третью мировую войну.

Покойный философ считал, что придерживаться аргумента, что якобы Украина сама должна решать, когда именно она будет готова на переговоры с Путиным, выглядит "как лунатизм на краю пропасти". Однако за эту статью украинские и европейские спикеры резко раскритиковали позицию немецкого философа.

Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал самого Хабермаса "позором немецкой философии" и таким, что "находится на службе у Путина". Украинский дипломат считал, что от таких заявлений Хабермаса "Кант и Гегель перевернулись в гробу от стыда".

