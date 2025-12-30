Армани, Осборн, "Дизель": 2025 год называют худшим по количеству смертей

2025 год стал одним из самых трагических по количеству смертей среди известных людей как на мировой, так и на украинской сцене. Мир кино, музыки, моды и спорта потерял легенд, а Украина — нескольких выдающихся артистов, чьи голоса и творчество запомнились поколениям.

Неделя за неделей поклонники узнавали об очередной утрате — часто внезапной или трагической. Казалось, что не проходит и нескольких дней без новостей о смерти очередной легенды. Пользователи соцсетей уже назвали 2025 год "худшим годом в истории для смертей знаменитостей", пишет Unilad.

Мировые знаменитости: кто умер в 2025 году

Оззи Осборн

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Музыкант ушел из жизни в своем доме в графстве Бакингемшир (Англия), окруженный семьей. В свидетельстве о смерти также указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с автономной дисфункцией.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Осборн за несколько дней до смерти в последний раз вышел на сцену вместе с участниками группы Black Sabbath. Его жена Шэрон позже рассказала, что последними словами музыканта были: "Поцелуй меня. Обними меня крепко".

Джорджо Армани

Легендарный дизайнер Джорджо Армани умер 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года, находясь рядом с близкими.

Один из самых влиятельных деятелей в мире моды, Армани за более чем пять десятилетий создал глобальную империю и изменил представление о современной элегантности благодаря минималистичному стилю.

В компании Armani Group его назвали "изобретателем, основателем и неутомимым двигателем бренда".

Роберт Редфорд

Оскароносный актер, режиссер и основатель кинофестиваля Sundance Роберт Редфорд умер 16 сентября 2025 года в возрасте 89 лет.

Один из главных символов Голливуда 1960-1970-х годов, Редфорд прославился ролями в фильмах "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" и "Вся президентская рать", а также как режиссер ленты *"Обычные люди "*.

Он умер мирно в своем доме в горах штата Юта, в окружении семьи — в месте, которое, по словам его представителей, любил больше всего.

Украинские знаменитости: кто умер в 2025 году

Олег Турко (Лесик) — соучредитель DZIDZIO

Музыкант, известный как Лесик Турко, умер 22 ноября 2025 года в возрасте 58 лет.

В течение последнего года артист боролся с тяжелыми осложнениями после клинической смерти, которая, по словам его близких, наступила в результате отравления.

Андрей "Дизель" Яценко — лидер Green Grey

Украинский рок-музыкант Андрей Юрьевич Яценко (Дизель), основатель и гитарист группы Green Grey, умер 20 октября 2025 года на 56 году жизни.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Михаил Клименко (Adam) — солист ADAM

Михаил Клименко, вокалист группы ADAM, умер 7 декабря 2025 года на 39 году жизни.

Артист длительное время боролся с тяжелым заболеванием — туберкулезным менингитом и последние недели проводил в больнице в коме...

Степан Гига — певец

Степан Гига умер 12 декабря 2025 года во Львове в возрасте 66 лет в результате осложнений после вирусной инфекции на фоне сахарного диабета. Он попал в больницу с осложнениями, перенес операцию на ноге, после которой его состояние ухудшилось, и он впал в кому, скончавшись в реанимации.

