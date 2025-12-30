Армані, Осборн, "Дизель": 2025 рік називають найгіршим за кількістю смертей

2025 рік став одним із найтрагічніших за кількістю смертей серед відомих людей як на світовій, так і на українській сцені. Світ кіно, музики, моди та спорту втратив легенд, а Україна — кількох видатних артистів, чиї голоси і творчість запам’ятались поколінням.

Тиждень за тижнем шанувальники дізнавалися про чергову втрату — часто раптову або трагічну. Здавалося, що не минає й кількох днів без новин про смерть чергової легенди. Користувачі соцмереж уже назвали 2025 рік "найгіршим роком в історії для смертей знаменитостей", пише Unilad.

Світові знаменитості: хто помер в 2025 році

Оззі Осборн

Легендарний рок-музикант Оззі Осборн помер 22 липня 2025 року у віці 76 років. Причиною смерті став серцевий напад.

Музикант пішов із життя у своєму будинку в графстві Бакінгемшир (Англія), оточений родиною. У свідоцтві про смерть також зазначені ішемічна хвороба серця та хвороба Паркінсона з автономною дисфункцією.

Незважаючи на важкий стан здоров’я, Осборн за кілька днів до смерті востаннє вийшов на сцену разом із учасниками гурту Black Sabbath. Його дружина Шерон згодом розповіла, що останніми словами музиканта були: "Поцілуй мене. Обійми мене міцно".

Джорджо Армані

Легендарний дизайнер Джорджо Армані помер 4 вересня 2025 року у віці 91 року, перебуваючи поруч із близькими.

Один із найвпливовіших діячів у світі моди, Армані за понад п’ять десятиліть створив глобальну імперію та змінив уявлення про сучасну елегантність завдяки мінімалістичному стилю.

У компанії Armani Group його назвали "винахідником, засновником і невтомним рушієм бренду".

Роберт Редфорд

Оскароносний актор, режисер і засновник кінофестивалю Sundance Роберт Редфорд помер 16 вересня 2025 року у віці 89 років.

Один із головних символів Голлівуду 1960–1970-х років, Редфорд прославився ролями у фільмах "Бутч Кессіді і Санденс Кід" та "Уся президентська рать", а також як режисер стрічки *"Звичайні люди"*.

Він помер мирно у своєму будинку в горах штату Юта, в оточенні родини — у місці, яке, за словами його представників, любив найбільше.

Українські знаменитості: хто помер в 2025 році

Олег Турко (Лесик) — співзасновник DZIDZIO

Музикант, відомий як Лесик Турко, помер 22 листопада 2025 року у віці 58 років.

Протягом останнього року артист боровся з тяжкими ускладненнями після клінічної смерті, яка, за словами його близьких, настала внаслідок отруєння.

Андрій "Дизель" Яценко — лідер Green Grey

Український рок-музикант Андрій Юрійович Яценко (Дизель), засновник і гітарист гурту Green Grey, помер 20 жовтня 2025 року на 56 році життя.

Причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Михайло Клименко (Adam) — соліст ADAM

Михайло Клименко, вокаліст гурту ADAM, помер 7 грудня 2025 року на 39 році життя.

Артист тривалий час боровся з тяжким захворюванням — туберкульозним менінгітом і останні тижні проводив у лікарні в комі..

Степан Гіга — співак

Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у Львові у віці 66 років внаслідок ускладнень після вірусної інфекції на фоні цукрового діабету. Він потрапив до лікарні з ускладненнями, переніс операцію на нозі, після якої його стан погіршився, і він впав у кому, померши в реанімації.

