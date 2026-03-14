Закликав до діалогу з Путіним: помер відомий німецький філософ Юрген Габермас

Німецький філософ і соціолог Юрген Габермас пішов з життя на 96-ому році. Його вважають одним з найкращих фахівців з питань "критичної теорії" та "комунікативної філософії", але в питанні щодо України філософ був розкритикований.

Літній мислитель помер у себе вдома у місті Штарнберг, повідомляє німецьке видавництво Suhrkamp у своєму дописі.

"Юрген Габермас помер сьогодні в Штарнберзі у віці 96 років", — йдеться в заяві.

Наразі не повідомляється, коли та де буде проходити церемонія прощання з мислителем. Також інформацію про смерть провідного німецького філософа не прокоментували члени його родини.

Німецьке видання ZDFHeute вказує, що філософ вважався найвпливовішим і найвідомішим німецьким філософом сучасності і протягом десятиліть формував інтелектуальні дискусії. Він був найвідомішим представником другого покоління так званої "критичної теорії".

Відео дня

Його головна праця — "Теорія комунікативної дії", опублікована у 1981 році. Головним лейтмотивом твору є питання про те, як люди можуть порозумітися між собою в сучасному суспільстві, де є влада, гроші, маніпуляції і різні інтереси.

Габермас та Україна

Водночас самого філософа нещадно критикували за його есей 2023 року, де він закликав Європу до компромісу з російським диктатором Володимиром Путіним. Також він критикував Захід за надання допомоги Україні, вважаючи, що це втягне світ у Третю світову війну.

Покійний філософ вважав, що притримуватися аргументу, що начебто Україна сама повинна вирішувати, коли саме вона буде готова на переговори з Путіним, виглядає "як лунатизм на краю прірви". Однак за цю статтю українські та європейські спікери різко розкритикували позицію німецького філософа.

Тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав самого Габермаса "ганьбою німецької філософії" та таким, що "перебуває на службі в Путіна". Український дипломат вважав, що від таких заяв Габермаса "Кант і Гегель перевернулися в труні від сорому".

