"Будет катастрофой": Туск бьет тревогу из-за возможного выхода Польши из ЕС

Польша оказалась под угрозой выхода из Европейского Союза из-за политики правых сил и действий президента. Россия, американское движение MAGA и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, возглавивший европейских "правых", нацелены уничтожить ЕС.

Развертывание подобного сценария может угрожать Польше "катастрофой". Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в сети X.

Туск назвал "Polexit" реальной угрозой, которая сейчас нависла над страной и которую он хочет предотвратить. Чиновник обвиняет в стремлении к выходу из ЕС обе конфедерации и большинство представителей партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с президентом Каролем Навроцким.

"Polexit" — это сегодня реальная угроза! Его хотят обе конфедерации и большинство членов партии "Право и справедливость". Навроцкий является их покровителем", — подчеркнул Туск.

Россия, американское движение MAGA и европейские "правые" во главе с Орбаном стремятся "развалить" Евросоюз, считает польский премьер.

"Развалить ЕС хотят: Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном", — добавил Туск.

Скриншот сообщения Дональда Туска о возможном выходе Польши из ЕС

Туск предупредил о возможном выходе Польши из ЕС: что предшествовало

Издание Politico пишет, что предупреждению Туска предшествовал ряд событий. В четверг, 12 марта, Навроцкий ветировал законопроект, который должен был предоставить стране доступ к 43,7 миллиарда евро оборонных займов от ЕС с низкими процентами, что ставит под вопрос финансирование армии.

На следующий день бывший министр по делам Европы из партии "Право и справедливость" Конрад Шиманьский предупредил, что польские националистические правые движутся "по пути к Polexit". В качестве примера он привел ситуацию в Великобритании, которая сложилась перед голосованием за выход из ЕС в 2016 году.

В то же время последние опросы показывают, что поддержка выхода страны из ЕС среди поляков остается незначительной. Большинство граждан выступают за продолжение членства.

Напомним, 11 марта в Politico рассказывали, что в ЕС придумали, как предоставить Украине обещанные миллиарды, несмотря на вето Орбана и Фицо.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Politico приравнял Виктора Орбана к Владимиру Путину.