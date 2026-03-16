"Буде катастрофою": Туск б'є на сполох через можливий вихід Польщі з ЄС

Польща опинилася під загрозою виходу з Європейського Союзу через політику правих сил та дій президента. Росія, американський рух MAGA та угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, що очолив європейських "правих", націлені знищити ЄС.

Розгортання подібного сценарію може загрожувати Польщі "катастрофою". Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у мережі X.

Туск назвав "Polexit" реальною загрозою, що зараз нависла над країною і якій він хоче запобігти. Посадовець звинувачує у прагненні до виходу з ЄС обидві конфедерації та більшість представників партії "Право і справедливість" (PiS) на чолі з президентом Каролем Навроцьким.

"Polexit" — це сьогодні реальна загроза! Його прагнуть обидві конфедерації та більшість членів партії "Право і справедливість". Навроцький є їхнім покровителем", — наголосив Туск.

"Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном", — додав Туск.

Скриншот допису Дональда Туска про можливий вихід Польщі з ЄС

Туск попередив про можливий вихід Польщі з ЄС: що передувало

Видання Politico пише, що попередженню Туска передувала низка подій. У четвер, 12 березня, Навроцький ветував законопроєкт, який мав надати країні доступ до 43,7 мільярда євро оборонних позик від ЄС з низькими відсотками, що ставить під питання фінансування армії.

Наступного дня колишній міністр у справах Європи з партії "Право і справедливість" Конрад Шиманьський попередив, що польські націоналістичні праві рухаються "шляхом до Polexit". Як приклад він навів ситуацію у Великобританії, яка склалася перед голосуванням за вихід з ЄС у 2016 році.

Водночас останні опитування демонструють, що підтримка виходу країни з ЄС серед поляків залишається незначною. Більшість громадян виступають за продовження членства.

