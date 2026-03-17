Бомба замедленного действия: неуправляемый танкер флота РФ вызвал переполох в Италии из-за угрозы катастрофы

Между Италией и Мальтой уже несколько дней дрейфует российский неуправляемый танкер после вероятной атаки беспилотника. Моряков призывают держаться подальше от него, а эксперты бьют тревогу из-за угрозы экологической катастрофы.

Камеры наблюдения зафиксировали, как почерневшее судно наклонилось на бок, показав огромную пробоину с одной стороны, а также "пленочное" вещество в воде вокруг него. Об этом пишет CNN.

Как российский танкер может вызвать экологическую катастрофу в Средиземном море

Танкер Arctic Metagaz под российским флагом наполнен топливом. По данным итальянских властей, на борту было зафиксировано 900 метрических тонн дизельного топлива и более 60 000 метрических тонн сжиженного природного газа. Эти количества размещены в корпусе, который пока остается неповрежденным.

Хотя инцидент с якобы атакой беспилотников на танкер произошел в международных водах, итальянские власти бьют тревогу, поскольку изменение ветра может приблизить судно к итальянской территории. Всемирный фонд природы (WWF) обнародовал предупреждение о возможной угрозе для окружающей среды, особенно в случае, если танкер затонет вместе с грузом.

Відео дня

"Возможная утечка может вызвать лесные пожары, образование криогенных облаков, которые являются смертельно опасными для морской фауны, а также масштабное и длительное загрязнение воды и атмосферы", — говорится в отчете организации.

Территория, на которой сейчас дрейфует российский танкер, имеет исключительную экологическую ценность. Здесь обитают почти все виды морских животных, находящихся под охраной в Средиземном море, а также проходят пути определенных видов рыб.

В случае катастрофы последствия могут быть необратимыми, предупреждают экологи.

Сейчас Италия и Мальта отправили буксиры и средства борьбы с загрязнением, которые могут вмешаться при необходимости. Ответственность лежит на российском владельце судна, ООО SMP Techmanagement, однако ни итальянские, ни мальтийские власти не подтвердили контактов с группой.

